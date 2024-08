Atlas Fallen vás zkouší znovu přilákat masivním updatem Reign of Sand

7. 8. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Vyjít v srpnu roku 2023, to byla pro většinu her dobrovolná sebevražda. Chvíli po Baldur’s Gate III, s blížícím se Starfieldem a těžšími vahami jako Armored Core VI: Fires of Rubicon, to je výzva i pro skvělé hry a bohužel Atlas Fallen nebyla vysloveně skvělá hra. Z naší recenze si odnesla lehce nadprůměrnou šestku a Pavlovo konstatování, že kromě zábavných soubojů nemá moc co nabídnout a třeba dabing je vysloveně tristní.

Ovšem právě dabing je jednou z mnoha věcí, kterou vývojáři z Deck13 vylepšili a nyní servírují v mohutné předělávce, která ke jménu Atlas Fallen přidává podtitul Reign of Sand. Nejde ale ani tak o to, co přidává ke jménu, jako spíš do hry a je to pěkný seznam novinek, který by mohl zaujmout jak někdejší, tak především potenciální nové hráče.

V první řadě je to nová lokace s názvem Source, kde vás čekají noví nepřátelé, nové úkoly a také nové schopnosti. Dále tu je New Game+ mód a také nová obtížnost Nyaal’s Nightmare, která je dostupná jen v NG+ a měla by představovat pořádnou výzvu vašim doposud nabytým schopnostem.

Skrze nové Essence Stones dostanete 25 perků, v otevřeném světě pak najdetet nové úkoly a především dynamicky se měnící systém Corruption Breaches, odkud si můžete odnést i nové vybavení. No a z hlediska atraktivity hry byl prý úplně předělaný začátek, aby vše dávalo větší smysl a došlo také k předabování části hry s novými herci. Pak je tu spousta drobnějších úprav, včetně uživatelského rozhraní.

Tvůrci doporučují, že byste si měli zkusit novou podobu hry s novou postavou, nicméně váš starý hrdina půjde převést i do Reign of Sand. Z toho se stane nový standard základní verze hry, pokud si ji pořídíte, pro stávající majitele je samozřejmě tento update zdarma na všech platformách, tedy PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.