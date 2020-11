Assassin’s Creed Valhalla má nejsilnější launch v historii série

18. 11. 2020 10:51 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Čerstvý vikinský díl Assassin’s Creed má za sebou první týden a už nyní jde pro Ubisoft o bezprecedentní úspěch. Jak uvádí na svém vlastním novinkovém serveru, Assassin’s Creed Valhalla prodalo během prvního týdne více kopií než jakýkoliv z předchozích dílů.

Rekordy překonávala i samotná PC verze, které se prodalo dokonce víc kopií než jakékoliv hry za dobu existence služby Uplay. Tedy když se bavíme o stejném časovém úseku. Můžeme se jen dohadovat, co za úspěchem Valhally stojí – atraktivita tématu, masivní marketingová kampaň, či roční přestávka, kterou si Assassin’s Creed dalo po Odyssey?

Jako obvykle jde zřejmě o kombinaci vícero faktorů, které ale dohromady dokazují, že hráči formulkou Ubisoftu a velkých otevřených světů ještě zdaleka nejsou přehlcení. Těžko říct, jak si Assassin’s Creed Valhalla vedlo v tuzemsku a nakolik jeho prodeje ovlivnila absence české lokalizace, která v sérii historických akčních adventur chyběla vůbec poprvé. Dočkalo se přitom česky nadabované televizní reklamy, jejíž kvality jsou přinejmenším... velmi diskutabilní.

Producent Valhally, Julien Laferrière, je nicméně optimistický i ohledně budoucnosti: „Vydat úspěšně hru uprostřed globální pandemie bylo pro naše týmy samo o sobě obrovským úspěchem a moc nás těší, že hráče tolik baví. Vydání je nicméně jen začátek, máme pro Assassin’s Creed Valhalla připravený rozsáhlý plán obsahu na další rok, abyste se svou epickou vikinskou ságou mohli strávit ještě spoustu času.“

Assassin’s Creed Valhalla můžete hrát na Xboxu One a Series X/S, PlayStationu 4 a 5 a na v Česku zatím nespuštěných streamovacích službách Google Stadia a Amazon Luna. Na PC je Valhalla mimo klasické verze dostupná také v rámci předplatného Ubisoft+. A to se do prodejních úspěchů zřejmě nepočítá.