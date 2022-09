Arkane chtělo Prey nazvat jinak. Bethesda mu nedala na výběr

2. 9. 2022 8:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Imerzivní střílečka Prey z roku 2017 od Arkane nemá prakticky nic společného se stejnojmenným titulem z roku 2006 z dílny studia Human Head – nejde o pokračování ani o remake, a tak spoustě hráčů a hráček přišla v průběhu let volba názvu přinejmenším zvláštní.

O kontroverzní volbě se teď pro podcast AIAS Game Maker’s Notebook rozpovídal jeden ze zakladatelů Arkane, Raphaël Colantonio, který studio krátce po vydání Prey po osmnácti letech opustil a posléze s jedním z producentů Julienem Robym založil WolfEye Studios.

Colantonio tvrdí, že na názvu Prey trvala mateřská Bethesda a šlo pro něj o natolik bolestný nátlak, že se nakonec stal jedním z hlavních důvodů, proč z vedení studia odešel. „Nechtěl jsem tuhle hru pojmenovat Prey,“ říká vývojář. „Musel jsem před novináři tvrdit, že chtěl, z čehož jsem neměl radost. Nesnáším lhaní. Jistě, bylo to prodejní lhaní, což není to samé jako lhát v soukromém životě, ale stejně jsem se kvůli tomu cítil špatně, protože jsem musel šířit sdělení, s nímž jsem vnitřně nesouzněl. A nebyl jsem to jen já, ani nikdo jiný v týmu té hře nechtěl říkat Prey. Neměla s Prey nic společného.“

Colantonio se prý manažery z Bethesdy snažil přesvědčit, že tenhle název není šťastnou volbou. Bál se reakce fanoušků původního Prey a zároveň i toho, že o novou hru nebude zájem ani mezi lidmi, kterým se střílečka od Human Head nelíbila, protože budou mít pocit, že jde o přímého nástupce. A navíc cítil, že nad svým vlastním projektem nemá kontrolu.

Designér rozhodnutí pojmenovat hru totožně jako o jedenáct let staršího předchůdce také nazval kopancem do tváře vývojářů původní hry a v uplynulých pěti letech se jim za to chtěl často omluvit. „Nikdy jsme nechtěli ukrást vaši značku a udělat si z ní svůj majetek. Přišlo mi to nechutné, nechtěl jsem to udělat. Nakonec prohráli všichni. Prey se navíc prodávalo příšerně. Nebylo to dobré rozhodnutí,“ dodává Colantonio.