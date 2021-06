Archou napříč hvězdami! Zachráníte lidstvo v budovatelském manažeru Ixion?

14. 6. 2021 12:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Země už není. Lidstvo si samo zničilo vlastní domov, a přinutilo se tak k cestě ke hvězdám a hledání nového kusu skály plujícího vesmírem, kde by mohlo zakořenit. Cesta to ale bude dlouhá a náročná a není zaručeno, že ji vaše cestovní vesmírná stanice zvládne. V budovatelském manageru Ixion se o to alespoň pokusíte.

Stanete se správci jakési archy přechovávající zbytky lidstva. A kde jsou lidé, tam jsou problémy. Budete mít plné ruce práce s udržováním pořádku, probouzením nových jedinců z dlouhého spánku, budováním nových křídel stanice, zkoumáním chybějících technologií, hašením požárů, opravováním trupu a tak podobně.

Dokonce si vytvoříte vlastní dok plný lodí, které budete vysílat na výpravy za nejrůznějšími účely. Předně se pokoušíte najít místo, kde zakotvit. Ale do té doby budete potřebovat spoustu zásob a materiálu na stavbu nových místností a vývoj, takže pročesáváte například trosky jiných stanicí, jejichž manažeři to zjevně nezvládli.

Ixion zní z toho mála poměrně lákavě, nicméně se nám jaksi zapomněl ukázat. Máme jen filmeček, který vůbec neprozrazuje, jak hra vlastně vypadá, co se grafiky, rozhraní a mechanismů týče. Musíme si zkrátka počkat.

S vydáním se počítá v roce 2022 a jistou naději, že by mohlo jít o přinejmenším nadprůměrnou hru, čerpejte z faktu, že tvůrci Ixionu stojí za skvěle hodnocenou tahovkou Warhammer 40,000: Mechanicus.