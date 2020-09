Apple povoluje na svých platformách streamovací služby, má to ale háček

14. 9. 2020 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Společnost Apple je v posledních týdnech a měsících častým tématem i v herních médiích, ačkoli se historicky hrám věnovala jen velmi okrajově. Na vině je jednak aktuální spor s Epicem, o němž jste si už u nás mohli opakovaně přečíst, jednak i starší problém s herními streamovacími službami, které Apple nechce pustit do svého ekosystému, zatímco Android jim klacky pod nohy nehází.

Stadii i Projectu xCloud teď možná svitla jiskřička naděje. V nových pokynech pro App Store se totiž výslovně píše, že streamovací služby jsou povoleny. Ještě než Microsoft, Google a potažmo i my všichni ostatní začneme bouchat šampaňské a vrhneme se do testování možné budoucnosti hraní, je tu ovšem jeden relativně masivní háček.

Stále totiž platí, že všechny hry, které streamovací služby poskytují, musí mít svůj profil na App Store. To by samo o sobě možná nebylo tak hrozné, jenže zároveň platí, že každý z oněch titulů musí sám o sobě na zařízeních s iOS/MacOS nějakým způsobem fungovat, nelze tedy jen uvést do obchodu ikonku s profilem a považovat celou záležitost za vyřízenou. A za všechny hry, potažmo aplikace, které jsou na App Store uvedeny, musí být zákazník schopen platit přes platební bránu Apple.

V tuto chvíli není jasné, zda se jedná o chybu, kterou držitel platformy brzy opraví, nebo jestli jde o podivný krok stranou, který v důsledku vůbec nic neřeší.