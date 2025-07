Ani Battlefield 6 nakonec nebude stát 80 dolarů. EA zdražovat neplánuje

30. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Navzdory předchozím spekulacím se zdá, že připravovaný Battlefield 6 nakonec nebude stát 80 dolarů. Generální ředitel EA Andrew Wilson během hovoru s investory potvrdil, že společnost zatím neplánuje žádné zásadní změny v cenové politice.

„Neplánujeme v tuto chvíli žádné změny v cenách,“ uvedl Wilson a připomněl, že EA už nyní nabízí poměrně široké cenové rozpětí napříč tituly. Společnost podle něj dostatečně pracuje s různými modely od free-to-play titulů až po prémiové a deluxe edice, aby dokázala oslovit co nejširší publikum a nabídnout hráčům co největší hodnotu.

Dodal, že EA bude nadále hledat způsoby, jak hráčům přinášet výhodné nabídky, ale žádné dramatické změny v cenách zatím neplánuje.

zdroj: Battlefield Studios

Z dokumentů k aktuálním finančním výsledkům EA také vyplývá, že společnost s vyšší cenovou hladinou nepočítá ani výhledově do března 2026. Jinými slovy – žádná z plánovaných her, včetně očekávaného Battlefieldu 6, by neměla atakovat hranici 80 dolarů.

Téma zdražování her se v posledních měsících skloňuje stále častěji. Kontroverzi nedávno vyvolal šéf Gearboxu Randy Pitchford, když prohlásil, že skuteční fanoušci si koupí Borderlands 4 za jakoukoli cenu. Po vlně kritiky ale ustoupil a přiznal, že cenu hry zatím nezná. Mezitím bylo oficiálně potvrzeno, že Borderlands 4 budou stát standardních 70 dolarů, což Pitchford označil za skvělou zprávu.

S podobnou rétorikou nedávno otočil i Microsoft, který ustoupil od plánovaného zdražení svých her na 80 dolarů během letošní vánoční sezóny. Firma uvedla, že se drží cenotvorby odpovídající současné situaci na trhu.