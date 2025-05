Šéf Gearboxu rozčílil fanoušky: „Jste skuteční fandové? Tak si prostě najděte peníze.“

21. 5. 2025 12:44 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Hraní her za chvíli nebude zábava, ale drahý luxus. Pokud se vám už teď rosí čelo z představy, že Borderlands 4 vyjde s cenovkou 80 dolarů, máme pro vás nepříjemnou zprávu – šéf Gearboxu Randy Pitchford vám vzkazuje, ať přestanete fňukat a „prostě si to zařídíte“.

Na sociálních sítích reagoval na příspěvek fanouška, který jej žádal, aby se čtyřka neprodávala za nový cenový standard, na který přechází stále víc vydavatelů. Pitchford se nejprve hájil slovy, že cenovka není jeho rozhodnutí. Pak ale přidal perličku: „Když jste skutečný fanoušek, najdete způsob, jak si hru pořídit.“ A jako důkaz vytáhl historku z mládí, kdy si koupil Starflight za stejnou cenu, i když makal za minimální mzdu ve zmrzlinárně v Pismo Beach.

Výsledek? Sociální sítě ho málem roztrhaly. Fanoušci ho obvinili z arogance, elitářství a ztráty kontaktu s realitou. „Tak teď si to fakt nekoupím, ani kdyby to stálo 70,“ zaznělo mezi mírnějšími komentáři. Jiní mu rovnou vmetli do tváře, že nemá páru, co znamená být normální hráč s normální peněženkou.

Zda Borderlands 4 opravdu bude stát 80 dolarů, zatím není potvrzené. Ale trendy mluví jasně – ceny letí nahoru. Nintendo už začátkem roku nasadilo 80 dolarů za Mario Kart World na Switch 2. Microsoft se přidal a oznámil, že u některých titulů zvýší ceny koncem roku. A analytici spekulují, že třeba GTA 6 by klidně mohlo stát stovku.

Vydavatel Borderlands 4, společnost Take-Two, zatím tvrdí, že k cenám přistupuje případ od případu. Například chystaná Mafia: The Old Country bude stát „jen“ 50 dolarů. Ale kdo ví, jak to dopadne u velkých značek.

Jisté je jen jedno: Borderlands 4 dorazí na PC, PS5 a Xbox Series X/S už 12. září. Ať už bude stát kolik chce, debaty o cenovkách her tím rozhodně nekončí.