American Truck Simulator rozšíří Texas. Tvůrci ukazují mnohem hezčí nasvícení obou her

15. 3. 2021 10:06 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nejenom Euro Truck Simulator 2 má momentálně ve vývoji dvě mapová rozšíření Iberia a Heart of Russia. I fanoušci American Truck Simulatoru se vedle blížícího se Wyomingu mohou těšit na další přislíbený stát, kterým bude Texas.

Z hlediska populace a rozlohy jde o druhý největší stát USA, který je zároveň hned po Kalifornii druhým nejvýznamnějším z hlediska ekonomiky. O náklady z dalekých končin tedy nebude nouze. DLC Texas je v rané fázi vývoje, vyjít by mělo do roka, v galerii výše si můžete prohlédnout obrázky a na Steamu také trailer.

Studio SCS Software přes víkend ještě ukázalo chystané vylepšení interního enginu, které omladí obě hry American Truck Simulator a Euro Truck Simulator 2 skrze nový systém nasvícení. Změní se obloha a denní i noční světlo budou uvěřitelnější, změna čeká také světla kamionů a okolní dopravy, čerpacích stanic a dalších zdrojů, stejně jako odrazy světla od různých povrchů, ať už vozovky dálnice, či chromovaných nárazníků.

Nutno uznat, že to oběma hrám bude slušet mnohem víc, ostatně současná grafická podoba je již deset let stará. Nový systém nasvícení se již nějakou dobu testuje v otevřené betě v experimentálním buildu hry, ale stále ještě není hotový a na jeho představení v normálních verzích obou her si ještě musíme počkat.

Na oficiálním blogu se můžete podívat na srovnávací obrázky, kde jsou změny k lepšímu dobře patrné a dozvíte se tam i technické podrobnosti o novém systému nasvícení. Video výše pak vše ukazuje v chodu.