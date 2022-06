American Arcadia je zvrácená reality show, kde je sledovanost životně důležitá

15. 6. 2022 9:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Měli jste někdy dojem, že jste součástí reality show a že svět kolem vás je jen pečlivě nakašírovaná kulisa? Pokud jste někdy viděli film Truman Show, možná vás podobná myšlenka v týdnech po jeho zhlédnutí občas pronásledovala. American Arcadia od studia Out of the Blue má podobnou premisu, jen je ještě o kousek temnější.

Za fasádou kouzelné barevné estetiky 70. let minulého století se totiž odehrává boj o holý život. Město Arcadia bylo kompletně vybudováno pro potřeby televizní show a diváci sledují poklidné a spokojené životy jeho obyvatel. Pokud ale někomu z nich spadne divácké hodnocení příliš nízko, je definitivně odstraněn, z vysílání i ze života.

Ve hře, která mi svou znepokojivostí navzdory o poznání veselejšímu prvnímu dojmu připomenula skličující Inside, se stanete lovnou zvěří a budete se snažit uprchnout za hranice města. Děj se zčásti odehrává ve 2,5D perspektivě, obsahuje ale také plně 3D segmenty z pohledu vlastních očí, v nichž hrajete za další postavu, snažící se uprchlíkovi pomoci.

Autoři hry mají za sebou povedenou adventuru Call of the Sea, snad tedy bude i novinka stát za to. Bohužel zatím neznáme termín vydání, hra nicméně míří na PC a současnou i minulou generaci konzolí.