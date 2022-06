Ambiciózní mod Archthrones pro Dark Souls 3 velikostí připomíná DLC a láká na záběry z hraní

16. 6. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Od vydání Dark Souls III sice už uplynulo šest let, trilogie byla uzavřena a FromSoftware stihli vydat tři další hry, to ale neznamená, že by na pouť po Lothricu a přilehlém okolí zapomněla modderská komunita. Jedna z nejambicióznějších vznikajících modifikací nese název Archthrones a chlubí se novým teaserem.

Archtrones nabídne zbrusu nový alternativní příběh a jeho děj se odehrává v pěti světech, do nichž můžete cestovat přes takzvaný Nexus of Embers. Lokace ze základní hry jsou výrazně upraveny, samozřejmě potkáte množství náročných bossů a také nějaké ty nové spojence, kteří vám mohou pomoci se zvlášť náročnými situacemi.

Mnohem zajímavější je ale přítomnost hratelnostních prvků, které si Archthrones vypůjčují z Demon's Souls. Tím patrně nejzásadnějším je přítomnost mechanismu World Tendency, ale také posmrtné Soul form a dalších.

Autoři momentálně pracují na nových questových liniích, typech nepřátel a NPC, která během svého putování můžete potkat. Bohužel zatím není vůbec jasné, kdy Archthrones vyjdou, těšit se ale přirozeně mohou pouze majitelé verze pro PC.