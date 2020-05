Amazon zkouší herní vody free-to-play střílečkou Crucible

PC

- Novinky autor: Šárka Tmějová

Americký internetový gigant Amazon už dávno není jen obchodem a netají se tím, že by chtěl zkusit štěstí v herním odvětví. Představil vlastní engine a několik titulů včetně megalomanského MMO New World, které dorazí v létě. Free-to-play online střílečku z pohledu třetí osoby Crucible si ale můžete zahrát už teď. Zatím se může pochlubit desítkou hrdinů a trojicí hratelných módů.

Každá z postav má k ruce vlastní unikátní zbraně a schopnosti, s jejichž pomocí musí porazit nejen nepřátele tvořené živými hráči, ale také nepřívětivou faunu a flóru planety, kde se Crucible odehrává.

Trojice módů na kombinaci PvP a PvE do velké míry staví. První z nich, Heart of the Hives, vás ve dvou týmech po čtyřech nechá likvidovat obří úly, které se objevují na mapě. V druhém módu nazvaném Alpha Hunters se proti sobě utká celkem osm týmů po dvou a 16 hráčů figuruje i v posledním módu, Harvester Command, kde dva týmy po osmi zabírají a aktivují sběrače tajemné esence.

zdroj: Amazon Game Studios

Mezi lovci najdete jak zástupce lidí, tak i různé netradiční humanoidní tvory, třeba příslušnici obojživelné rasy Ajonah ozbrojenou harpunou nebo těžkotonážní obry Earla a Drakahla. Chybět nemůže ani roztomilý robůtek Bugg. Každý z nich má v týmu trochu jinou roli a zaměření – útok, obrana, tank, dosah, pohyblivost a podobně.

Až se hráči trochu rozkoukají, počítá Amazon za necelé dva měsíce se zavedením klasických sezón s žebříčky nejlepších z nejlepších, které můžete znát z ostatních onlinovek. Ale už i do takzvané Pre-Season, která poběží do 13. července, si můžete pořídit battle pass za 950 kreditů, pokud stojíte o dodatečné kosmetické odměny.

Crucible je již v této chvíli zdarma dostupné na Steamu. Pokud se do něj stihnete přihlásit do 8:59 v úterý 2. června, dostanete navíc ještě 1000 kreditů herní měny.