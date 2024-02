Alespoň někdo nepropouští. Tvůrci Helldivers 2 nutně potřebují posily

Pokračování satirické sci-fi střílečky Helldivers 2 zaznamenalo možná až překvapivě úspěšný start. Překonalo počáteční technické potíže a s více než 150 tisíci současně hrajícími lidmi se zasloužilo o nový rekord mezi hrami od Sony na Steamu.

Studio Arrowhead teď kuje železo, dokud je žhavé a aktivně nabírá nové zaměstnance. Hledá „další úžasné vývojáře“, kteří by posílili tým a pomohli s jeho plány na dodatečný obsah, a zároveň slibuje brzké odhalení časové osy chystaných novinek.

Výzvu k zapojení zkušených vývojářů a vývojářek do týmu osobně vede šéf Arrowhead a kreativní ředitel hry Helldivers 2, Johan Pilestedt. Zatímco studio pilně řeší počáteční technické problémy (včetně potíží s přihlašováním, kapacitou serverů, postupem a odměnami), zároveň se připravuje na masivní rozšiřování obsahové stránky.

Díky silnému startu, solidní hráčské základně a neodmyslitelným přednostem akční hratelnosti mají Helldivers 2 solidní základy pro poměrně zářnou budoucnost. Pokud se jim tedy ovšem podaří obsadit poptávané pozice a sypat do hry hromady nového obsahu, aby se lidem jen tak neomrzela. Zrovna v segmentu online stříleček je konkurence velká a dnes už nestačí jen a pouze vydat dobrou hru, je potřeba ji neustále rozšiřovat.

With the success of @helldivers2, we are going to start looking for more amazing developers that can help us accelerate and beef up our content plans. Jobs will be going up soon, but if you are a senior dev there's always the "open application". Enlist today with @ArrowheadGS .