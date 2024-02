Helldivers 2 prodali v prvních dnech přes milion kopií

Kooperativní řežba Helldivers 2 prodala za první tři dny víc než milion kopií, rovnoměrně rozdělený mezi hráče na PC a PlayStationu 5. Na sociální síti X to řekl šéf studia Arrowhead, Johan Pilestedt. Jde o nejhranější hru vydávanou Sony na počítačích. Na Steamu hra s téměř 156 tisíci hráči zároveň překonala dosavadního držitele zlaté příčky God of War více než dvojnásobně.

Well... We are around a million right now, but yes. The gap is still very large.