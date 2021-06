Akční RPG Magic: Legends se nedostane z otevřené bety. Tvůrci se hrou končí

30. 6. 2021 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na Magic: Legends jsem se opravdu těšil a neměl jsem to zjevně dělat. Co zprvu vypadalo jako velmi nadějná diablovka ze skvělého světa Magic: The Gathering, se po vpuštění široké veřejnosti do otevřené bety ukázalo jako až příliš nezajímavé online RPG postavené na ještě méně zajímavých mikrotransakcích.

Pojetí hry hráče nezaujalo a tvůrcům ze studia Cryptic se posléze již nepodařilo koncept hry změnit k jejich spokojenosti. Málokdo zůstával v kůži sférochodce na planetách Dominaria či Innistrad a vývojáři museli přiznat porážku – Magic: Legends byl mrtvou hrou, a to ještě před plnohodnotným vydáním.

„Naše vize pro Magic: Legends se minula účinkem, ale jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Díky Wizards of the Coast jsme měli možnost ukázat obrovské univerzum Magic: The Gathering širokému publiku, které ho mělo možnost prozkoumat z nových úhlů v zaběhnutém žánru akčních RPG. Cestou jsme dostali několik cenných lekcí, které zužitkujeme v příštích projektech,“ píše výkonný producent hry Stephen Ricossa v epitafu.

K vypnutí serverů dojde 1. listopadu v 9 hodin ráno. Do té doby můžete ve hraní pokračovat jak skrze Epic Games Store, tak launcher Arc Games. Již ale není možné činit ve hře nakupovat za reálné peníze a studio bude hráčům na účet vracet veškerou dosavadní útratu z bety. Speciální předměty se nově dají pořídit pouze za herní měnu, nikoliv za koruny, eura a dolary.

Magic: Legends letos na podzim přestanou existovat a tak se ani nikdy nepodívají na původně zamýšlené konzole. Tvůrci v tuto chvíli ani nemají v plánu se ke hře jakýmkoliv způsobem vracet. Nezbývá než doufat, že se časem najde někdo schopnější, kdo vytvoří skvělou videoherní adaptaci, kterou si Magic: The Gathering jednoduše zaslouží.