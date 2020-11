Akční RPG Chronos: Before the Ashes vás s každou smrtí nechá zmoudřet

30. 11. 2020 13:39 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Chronos od Gunfire Games byl v roce 2016 launchovým titulem pro Oculus Rift s velmi zajímavým zasazením v daleké budoucnosti, kde na lidstvo zaútočila podivná monstra a snížila společnost na úroveň středověku. Akční RPG se neobešlo bez nějaké té magie a oproti spoustě dalších her zajímavě pracovalo s časem – každá smrt nechala hlavního hrdinu o rok zestárnout.

Při každém selhání je vyhoštěn z tajemného labyrintu plného mýtických nepřátel a zapeklitých hádanek. Své štěstí může znovu zkusit až za rok. Na začátku své pouti budete možná silní a obratní, ale s každou další smrtí nabývá na důležitosti vaše moudrost. V překladu, čím starší budete, tím spíš vám přijdou vhod kouzla namísto mečů. Souboje jsou ale na každý pád těžké za všech okolností.

Hra pro virtuální realitu byla jedna věc, teď se ovšem Chronos vrací, a to dokonce s podtitulem Before the Ashes. Tvůrci se rozhodli příběhové pozadí trochu přepracovat, aby mohlo dějově předcházet jejich loňské akční střílečce Remnant: From the Ashes. Ústřední dějová linka o hledání cesty do středu labyrintu zůstává, stejně jako unikátní mechanika stárnutí.

Už původní exkluzivita pro VR se své platformě vymykala, protože nepoužívala kameru s úhlem pohledu z vlastních očí. Díky kameře z pohledu třetí osoby tak byl převod na další platformy snazší.

Chronos: Before the Ashes tak vyjde 1. prosince na PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Google Stadia.