Akční RPG Biomutant je skoro hotové. A bude dlouhé

25. 6. 2020 10:57 | autor: Šárka Tmějová

O Biomutantovi jsme už pěkně dlouho neslyšeli – dokonce tak dlouho, že to Patrika přimělo sepsat článek o tom, co se s ním asi stalo. Akční RPG v otevřeném postapokalyptickém světě se zmutovanými zvířátky od studia Experiment 101 se naposledy pořádně ukázalo na Gamescomu v roce 2018, což zavdalo příležitost spekulací o zaříznutí projektu, vývojáři ale teď během IGN Summer of Gaming hráče ujišťují, že Biomutant žije.

V rozhovoru pro IGN se navíc předvádí na nových záběrech, které představují primárně jeho zasazení. Podle kreativního šéfa Biomutanta, Stefana Ljungqvista, má místní svět 8x8 kilometrů čtverečních a hemží se rozkošnými chlupatými zvířátky, na nichž můžete občas i jezdit. Strukturou se má podobat poslední Zeldě, po krátkém úvodu se budete moct vydat kamkoliv a prozkoumávat.

Obří svět rovná se také obří bossové, kolem kterých se má motat příběhová zápletka. Jelikož potulovat se po džungli by po čase mohlo být nudné, nemohou chybět rozmanité biomy. Abyste se do některých částí světa mohli bezpečně vydat, budete si muset vytvořit speciální vybavení – teplejší oblečení do sněhu, pod vodou zase musíte myslet na možnosti dýchání.

Svého Biomutanta si navíc budete moct vytvořit a nemusíte tak nutně hrát za mývalo-lišku z dosavadních propagačních materiálů. K ruce máte 6 různých typů DNA a vzhled vašeho stvoření ovlivní i jeho schopnosti a styl boje, trochu ve stylu Spore. Na vlastní podobu zvířátka pak můžete vrstvit ještě vybavení a oblečky.

Podle Ljungqvista je Biomutant prakticky hotový a nyní je ve fázi vychytávání bugů. Datum vydání je ovšem stále v nedohlednu, ale pokud chce opravdu vyjít na PC, PlayStation 4 a Xbox One, tak by si měl s koncem současné konzolové generace celkem pospíšit.