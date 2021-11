Age of Empires IV se daří. Na Steamu je to bestseller

1. 11. 2021 13:09 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Age of Empires IV je po předlouhém čekání konečně tady, a i když moji recenzi budete muset ještě chvilku vyhlížet, hráči po celém světě už stačili promluvit svými peněženkami. Pokračování legendární strategické série momentálně vede žebříček nejprodávanějších her na Steamu.

Podle databáze SteamDB se navíc hráčů ve středověkém světě rozervaném válkou schází opravdu hodně – najednou jich tam v jednu chvíli bylo až 74 tisíc. To se samozřejmě vůbec nedá srovnávat například s jiným nedávným hitem New World, který v jednu chvíli hostil skoro milion dobrodruhů, ale na poměry realtime strategií je to i tak výtečný výsledek.

Navíc nejde o úplně kompletní čísla, protože Age of Empires IV, coby produkt společnosti Microsoft, najdete také v oblíbeném předplatném Game Pass. Dá se tedy očekávat, že další zástupy hráčů posílají rytíře a lučištníky na smrt právě odtamtud.

Navíc to možná neskončí u počítačů. Podle kreativního ředitele Adama Isgreena se totiž tým hodlá prozkoumat možnost, jak Age of Empires IV dostat na konzole, konkrétně tedy na Xbox. Znamenalo by to určitě zásadní změny v ovládacím schématu, ale potenciální oslovení celého nového segmentu hráčů by za tu námahu mohlo stát.

Já vám zatím můžu polehounku prozradit, že s celosvětovým nadšením souhlasím – Age of Empires IV je skutečně působivým návratem. Potvrzují to i recenze ze světa, a pokud byste se rádi přesvědčili na vlastní oči, níže zhlédněte video, v němž se s Alešem pokoušíme nastolit normanskou nadvládu nad britskými ostrovy:

zdroj: vlastní video redakce