Jak hodnotí ve světě – Age of Empires IV

25. 10. 2021 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Pokračování strategické série, jejíž historie se začala psát už v roce 1997, se nezadržitelně blíží. Age of Empires IV vychází tento týden ve čtvrtek, na naší recenzi už se pracuje a i první ohlasy ze zahraničí jsou zatím vcelku pozitivní, byť se najdou nějaké ty výtky.

Nový přírůstek mezi realtimové strategie zvládá drnkat na nostalgickou strunu v kombinaci s nějakými těmi potřebnými inovacemi a prozatímní skóre na Metacriticu sedí na 84 bodech na základě 35 recenzí. Pojďme si pročíst výňatky z vybraných zahraničních verdiktů.

„Žánr realtimových strategií zůstává relevantní, poháněný občasným přísunem paliva v podobě velkých důležitých titulů. Ačkoliv Age of Empires IV postrádá ambice, aby překonalo laťky nastavené už před dekádami druhým dílem, je to skvělý způsob, jak si zahrát realtimovou strategii se závanem klasiky, ale moderním lakem.“

„Age of Empires IV jsou zábavnou nostalgickou RTS, která často až příliš hraje na jistotu, ale nejvíc exceluje, když to nedělá.“

„Nový přírůstek do série, který za to stojí, ale je stejně progresivní jako zastaralý.“

„Triumfální návrat strategické série, u kterého se čekání vyplatilo.“

„Nováčci se možná budou cítit přehlcení, případně jim v počátcích bude tempo připadat pomalé, ale kampaň nabízí skvělý úvod do žánru a systémů Age of Empires. Nedivte se, když usednete k počítači na rychlou hru a při příštím pohledu na hodinky zjistíte, že uběhly tři hodiny, vychladl vám čaj a vaši vypiplanou armádu zlikvidovala banda lučištníků, kterých jste si vůbec nevšimli.“

„Age of Empires IV má stejně jako události, které vyobrazuje, mnoho tváří. Je ambicióznější než jiné díly série, co se týče obsahu a inspirace, ale také rezervovanější ke změnám klíčových prvků. Není nutné měnit, co funguje, ale pár dalších ozvláštnění hratelnosti by pomohlo. Kampaně jsou robustní, ale chybějící obsah je znát.“

„Vyleštěný klasický vzorec bez revoluce. Robustní balík obsahu, který má něco prakticky pro každý typ hráče RTS, od nováčků po zocelené veterány.“

„Age of Empires IV asi zrovna nezpůsobí zemětřesení, ale měla by naplnit velmi specifickou nostalgickou potřebu fanoušků série, případně nabízí ideální vstupní bod pro realtimové nováčky.“

„Age of Empires IV je téměř ve všech ohledech opravdovým pokračováním Age of Empires II. Hraje se skvěle a má několik nových funkcí, které do soubojů přidávají taktické prvky či rozvíjejí systém frakcí, které se díky tomu od sebe odlišují. Najde se i pár negativ – populační limit působí příliš restriktivně a modely jednotek nejsou moc kvalitní, ale jsou to drobnosti v jinak vynikající hře, do které tvůrci vložili mnoho práce a úsilí.“

„Age of Empires IV přináší klasiku mezi realtimovými strategiemi ve vrcholné formě, ale propáslo šanci vytvořit jedinečnou kampaň.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„K Age of Empires nemám nijak zvláštní vztah, ale přesto jsem celý týden nechtěla přestat hrát Age of Empires IV. Asi není velkým krokem kupředu, ale určitě je krokem v rámci žánru, jehož comeback měl přijít už dávno, ale nad ten rámec nemá další ambice.“

zdroj: Xbox