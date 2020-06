Adventura The Academy: The First Riddle vás vrátí zpátky do školy

5. 6. 2020 14:31 | autor: Šárka Tmějová

O mém gymnáziu se mi i po několika letech od maturity ještě pořád zdává a většinou je to ten typ snů, kdy jsem po probuzení moc ráda, že vstávám do práce a ne do dalšího školního dne. Prostředí virtuální akademie v The Academy: The First Riddle je sice mnohem naleštěnější než můj gympl, ale upřímně řečeno úplně stejně stresující.

Abyste dokázali, že na prestižní škole vůbec můžete studovat, budete muset vyřešit přes dvě stovky hádanek a rébusů. Tvůrci z nezávislého studia Pine Studio je popisují coby snadné na hraní, ale velmi obtížné na dokončení. Puzzly budete řešit přímo v prostředí školy, která má také svá vlastní tajemství a bohatou historii plnou příběhů.

Mezi spolužáky si můžete najít kamarády i rivaly, stejně jako mezi učiteli a zaměstnanci školy. Jelikož jsou všichni těmi nejlepšími z nejlepších, bude o zábavu jistě postaráno.

Jak si v redakci nedávno postěžoval Vašek, her ze školního prostředí není příliš mnoho a slibované bradavické RPG ze světa Harryho Pottera pořád nikde – nemůžeme si dovolit být vybíraví.

Hádanková The Academy: The First Riddle vyjde za necelé dva týdny, 19. června, na PC a mobilních telefonech. Později v letošním roce se objeví ještě na Xboxu One a na Switchi.