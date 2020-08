Activision přehodnocuje, kdy, jak a kde oznámí nové Call of Duty

5. 8. 2020 12:28 | autor: Patrik Hajda

O dalším dílu slavné série Call of Duty se šušká už opravdu dlouho, ale teprve teď dostáváme první oficiální informace z nejvyšších míst. Vydavatelství Activision se podělilo o dva malé střípky během konferenčního hovoru s investory.

Pytlík Doritos před týdnem propálil spekulovaný název hry poukazující na restart populární podsérie: Call of Duty: Black Ops Cold War. Podle Activisionu na něm dělají studia Treyarch a Raven Software. Activision tedy přímo nezmiňuje jméno hry, ale tato studia podle něj pracují na „dalším prémiovém dílu“, přičemž „interní testování kampaně a multiplayeru zdárně probíhá“ a nových informací se dočkáme brzy.

Studio Raven Software možná není tak známé, v souvislosti se sérií Call of Duty se vždy skloňuje jen svatá trojice Treyarch, Infinity Ward a Sledgehammer Games. Raven je ale všudypřítomný, vypomáhá s vývojem her a často stojí za jejich multiplayerem, což je i případ Warzone.

A úspěch hry Call of Duty: Warzone, která přitáhla už 75 milionů hráčů, přiměl Activision k zamyšlení. Touto dobou už bývá nové Call of Duty pro daný rok oznámené, ale markeťáci teď řeší, jak, kdy a nově také kde oznámit letošní titul.

Mohlo by to souviset s dřívějším nálezem bunkru na mapě Warzone, který byl evidentně propojený se studenou válkou. S takto velkou základnou hráčů se Activisionu otevírají nové možnosti a může se snadno stát, že k oficiálnímu oznámení hry nedojde během nějakého streamu ani nám v mailu nepřistane tiskovka. Budou to hráči Warzone, kteří jako první objeví, na čem Treyarch roky pracuje. Pokud si tedy ještě před tím sami nekoupíme tyčinku Snickers s kódem na boost XP...

Odhalením studia vyvíjejícího nadcházející Call of Duty se porušuje ustálené kolečko, ve kterém se všechna tři hlavní studia během tří let vystřídala ve stejném pořadí s vlastními podsériemi Call of Duty, na jejichž vývoj tak měla vždy tři roky. Nabízí se proto otázka, na čem dělají odstrčení Sledgehammer Games, jejichž Call of Duty: WWII je z těch komerčně méně úspěšných titulů.