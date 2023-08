50 dolarů za port RDR je „komerčně adekvátní“, říká šéf Take-Two

9. 8. 2023 14:10 | Novinky | autor: Jan Slavík

Říct, že reakce komunity na čerstvě oznámený port Red Dead Redemption na PS4 a Switch nebyly jen bezvýhradně pozitivní, by byl eufemismus. Vír spekulací, že se něco chystá, přišel poté, co hra na konci června obdržela nové hodnocení od ratingové agentury v Jižní Koreji, ale všichni samozřejmě doufali buďto v plnohodnotný remake, nebo alespoň remaster do podoby srovnatelné s Red Dead Redemption II, který by si v ideálním případě mohli hráči užít i na PC.

Sny se hroutí a místo toho se můžeme chystat jen na čistý port, který navíc míří pouze na Switch a PlayStation minulé generace, což znamená, že například s využitím haptiky nebo adaptivních triggerů ovladače DualSense počítat nemusíme. A jelikož od Rockstaru nepřišla ani žádná zmínka o tom, jak hra poběží, předpokládá se, že namísto kýžených 60 fps zůstane Marstonovo dobrodružství uzamčené v původních 30 fps.

Třešničkou na pochybném dortu pak zůstává fakt, že na Xboxu Series X/S je „novinka“ k mání už dlouhá léta, protože si tam díky silné zpětné kompatibilitě můžete bez problémů zahrát starou verzi pro Xbox 360, kterou nová konzole dokáže rozběhnout dokonce i ve 4K.

Na platformě od Microsoftu za hru navíc zaplatíte jen 30 dolarů, a to ještě pokud zrovna není ve slevě, vedle čehož působí ohlášená 50dolarová cenovka portu na PlayStation 4 docela bizarně. Subreddit hry na to reagoval tak, jak to Reddit umí nejlépe – plamennou bouří stížností. Kterým se ale, ruku na srdce, zrovna v tomhle případě vážně nejde úplně divit.

Šéfa Take-Two Strausse Zelnicka to nicméně prachvůbec nevzrušuje. Redaktoři serveru IGN se ho včera ptali právě ohledně nacenění portu, na což Zelnick reagoval: „Věříme, že se jedná o komerčně adekvátní cenovku.“ Na dotaz, zda je adekvátní proto, že spolu s hrou dorazí i původně samostatné rozšíření Undead Nightmare, pak Zelnick odpověděl: „Rozšíření by ve své době obstálo i jako samostatná hra, takže jsme přesvědčení, že vznikne výborná sada, která rozhodně bude pro zákazníky mít skvělou hodnotu.“