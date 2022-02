2K údajně pracuje na sportovních Lego hrách

23. 2. 2022 15:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dánské Lego údajně podepsalo smlouvu s 2K a poskytne vydavatelství licenci pro vývoj série sportovních her v prostředí slavné stavebnice. Uvádí to server VGC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací, přičemž Lego si tím má rozšířit pole herní působnosti vzhledem ke končící exkluzivní smlouvě s Warner Bros., pod které patří dvorní tvůrci kostičkových her, studio TT Games.

Sportovní sérii by dle informací VGC měli vykopnout Sumo Digital, a to fotbalem. Současně je ve vývoji i závodní hra v otevřeném světě od studia Visual Concepts, tvůrců WWE 2K22. Fotbalové Lego by mělo vyjít letos na podzim v synergii s katarským Mistrovstvím světa, vydání závodní hry má pak být plánované na příští rok.

Kromě toho má v některém ze studií pod Take-Two vznikat ještě třetí sportovní Lego hra na základě nějaké slavné licence, další podrobnosti ale v tomto případě nejsou známy. Basketbal? Americký fotbal? Hokej? Přirozeně se nabízí NBA a WWE, na které práva 2K už drží.

Vydavatelství si díky smlouvě s Legem slibuje zaměření nové cílové skupiny, s oblíbenou stavebnicí by si chtělo zajistit přízeň mladšího publika. Jeden ze zdrojů VGC naznačil, že by se v nových hrách mohly objevit postavy z některých licencovaných sad jako Marvel, DC nebo Harry Potter.

Spekulovaná smlouva by zároveň ukončila téměř výhradní exkluzivitu TT Games, kteří od roku 2005 vyvíjejí prakticky všechny Lego hry pro PC a konzole, včetně těch licencovaných. Podle zákulisních informací měli mít dokonce právo veta u návrhů jiných herních studií.

Lego se ale rozhodlo tuto dohodu neprodloužit, jako důvody zdroje uvádějí klesající prodeje her i nejistou budoucnost Warner Bros. v herním průmyslu. Vedení Lega měla zklamat také přesčasová kultura, která ve studiu TT Games panuje – dánská firma si totiž zakládá na férových pracovních podmínkách.

Nad rámec dubnového Lego Star Wars: The Skywalker Saga mají TT Games ve vývoji ještě jednu neoznámenou stavebnicovou hru, není ovšem jasné, jestli do jejich portfolia budou přibývat další i po případném vypršení exkluzivity.

Pokud se tyto spekulace potvrdí, nebude to jediný kotrmelec, který Lego v licencování svých produktů v nedávné době udělalo. Předloni rozvázalo dohodu s Warner Bros. ohledně filmů, které bude namísto toho produkovat Universal. Zároveň však nadále vyrábí stavebnice s licencemi DC nebo Harryho Pottera, jejichž práva vlastní právě Warneři.

Větší zájem o hry se v Legu projevuje i v rámci stavebnic – pokud nepočítáme sety Prince of Persia, které vznikly spíše na motivy filmu, byl jeho první herní licencí Minecraft v roce 2012, od té doby se k němu přidal třeba Overwatch, Super Mario, Sonic nebo nově Horizon.