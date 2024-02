1428: Shadow over Silesia představuje první DLC: Turnaj na Medvědí Skále

23. 2. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Oznámení o prvním DLC pro povedenou českou strategii 1428: Shadow over Silesia jsme dostali už loni, byť tehdy jsme věděli jen to, že se na DLC začíná pracovat. Teď už víme přeci jen něco víc, počínaje jménem: Turnaj na Medvědí Skále. V angličtině a na Steamu ho pak najdete jako 1428: Shadows over Silesia – Tourney at the Bear Rock.

DLC by mělo vyjít ve třetím kvartálu tohoto roku a zavede nás do světa rytířských turnajů, jak už ostatně naznačuje i zatím jen jeden jediný obrázek.

V Tourney at the Bear Rock pomůžete Hynkovi vést souboje na koni, v boji muže proti muži, ale dojde i na lukostřelbu. Hlavně ale musíte také splnit jeden specifický tajemný úkol. DLC vás zavede na hrad Pernštejn roku 1409, kam se sjeli rytíři s jediným cílem: Složit v turnaji hold kráse a ctnosti panny Magdalény. Mezi nimi je i Hynek se svým tajným posláním.

Vedle turnaje se můžete těšit i na nové postavy jako například hradního pána Viléma z Pernštejna, nebo třeba na válečníky Jana Sokola z Lamberka a Jana Žižku. Kromě turnaje jako takového, který se bude odehrávat přes den, budete moct v noci odpočívat, vést rozhovory u táborových ohňů nebo sledovat vystoupení kejklířů.