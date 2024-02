Kubikon 3D od autora 1428: Shadows over Silesia prověří nejen vaši logiku, ale i bystrost

7. 2. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Petr Kubíček ze studia KUBI Games o sobě dal poprvé vědět koncem roku 2022 se svou fajnovou akční adventurou 1428: Shadow over Silesia, s níž vás v rámci pěkné stylizace vzal do české minulosti s lehkým nádechem fantasy.

O rok později, tedy koncem minulého roku, oznámil jednak rozšíření své první hry, ale také svůj další projekt, kterým je na první pohled velmi barevná, minimalistická logická hra Kubikon 3D, jejíž vydání je očekávané v druhé polovině letošního roku, ale už teď si můžete na Steamu vyzkoušet její demoverzi.

Já tak učinil a moc příjemně jsem se bavil. Demoverze je opravdu kratičká, nechá vás vyzkoušet jen pár z nejlehčích úrovní, ale už z nich je vidět slušný potenciál a snadno si představíte, jak moc si budete namáhat hlavu s dalšími a dalšími úrovněmi.

zdroj: KUBI Games

Princip hry není nic vyloženě nového či převratného, ale rozhodně zabaví. Každá úroveň před vás postaví de facto dioráma plné pestrobarevných kostiček se stejně barevnou podlahou. Člověk nepotřebuje vyloženě tutoriál, aby mu došlo, že zelená kostička patří na zelený čtvereček a červená na červený…

Nicméně ono to nebude zas tak jednoduché. Pohnout sice můžete každou uvolněnou kostičkou, ale ta se rozletí volným prostorem, dokud na něco nenarazí – zeď, jinou kostku či okraj plánu. Cílem je tak vymyslet, jak tu velkou zásobu kostek poposouvat tak, aby se vám zastavily na požadovaných pozicích.

Někdy vám dělá vrásky fakt, že cílové pozice jsou „v prostoru“, takže si sami musíte vytvořit zdi, jindy vás potrápí už jen samotné uspořádání pevných zdí, které například vytváří jeden jediný průchod uprostřed mapy a vy jím musíte prohnat kostičky ze špatných chlívků do těch správných.

zdroj: Foto: KUBI Games

Jakmile se vám to podaří, dostaví se očekávatelný pocit uspokojení s vaší výslednou známkou. Cože, jenom Béčko?! No to bych se na to podíval, dám to znova a snad to dopadne líp... Ale to je jen první krok.

Hra Kubikon 3D je postavená na soutěžení s ostatními hráči s pomocí online žebříčku, přičemž nezáleží pouze na tom, za jak dlouho se vám podařilo úroveň splnit, ale také na tom, kolik jste k tomu potřebovali tahů. Spokojíte se s 20. místem, nebo se pokusíte jednu úroveň zcela ovládnout a prodrat se aspoň do prvních deseti?

Demo prozrazuje i přítomnost editoru, který vám umožní vytvářet vlastní úrovně, ale vyzkoušet si jej zatím nemůžete. Z toho mála, co jsem v demoverzi Kubikonu absolvoval, jsem ale spokojený. Je tedy pravda, že z grafického hlediska je hra primárně funkční, oko vyloženě nepohladí, což v mém případě platí i o soundtracku, ale kdo ví, zda se něco z toho do výsledného produktu ještě nezmění.

Co se ale hratelnosti týče, tak je Kubikon 3D už z toho mála velmi slušnou logickou hrou, která okamžitě baví a příjemným způsobem mě nutí se zlepšovat, jak přicházím na drobné fígle specifického pohybu kostek.

Momentálně jsem hodně zvědavý, jak budou vypadat další úrovně, zda budou tak náročné, že budu nechápavě zírat na obrazovku, zda se například přidají další barvy, jiné tvary či prostě nějaké nové mechanismy, které by dále ozvláštnily už tak solidní základ.