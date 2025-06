Herec z Cyberpunku a Red Dead byl zastřelen před domem. Zemřel při hádce se sousedem

3. 6. 2025 10:34 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Znáte ho z Cyberpunku i Red Dead Redemption. Teď je herec Jonathan Joss mrtvý – zastřelen před domem při děsivé potyčce

Šokující tragédie otřásla herním světem. Jonathan Joss, herec, jehož hlas znají fanoušci ze seriálu King of the Hill i videoher jako Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption, Wasteland 3 nebo Days Gone, byl o víkendu zastřelen v texaském San Antoniu. Bylo mu 59 let.

Podle policie došlo k potyčce s bývalým sousedem poblíž místa, kde stával jeho dům – ten shořel letos v lednu. Útočník měl vytáhnout zbraň a několikrát vystřelit. Joss zemřel na místě. Střelec, identifikovaný jako Sigfredo Alvarez Ceja, z místa utekl, ale byl krátce poté zadržen.

Zásadní obrat přineslo prohlášení Jossova manžela Tristana Kerna de Gonzalese, který tvrdí, že šlo o cílený homofobní útok a vyvrcholení letité šikany. Podle jeho slov pár opakovaně čelil výhrůžkám, které nahlásili úřadům, ale bez výsledku.

V den tragédie přišli na pozemek zkontrolovat poštu a našli na místě lebku a postroj svého psa, který uhynul při požáru. De Gonzales popsal, že to v něm vyvolalo silné emoce, začal křičet a plakat. Právě v tu chvíli se k nim přiblížil muž, který je podle jeho výpovědi začal urážet homofobními nadávkami a bez varování vytáhl zbraň.

De Gonzales dodal, že byli neozbrojení, nevyhrožovali a jen truchlili. Jonathan ho podle něj odstrčil z dráhy střely a zachránil mu život.

Policie zatím oficiální motiv nepotvrdila, ale okolnosti případu a výpověď přeživšího naznačují, že mohlo jít o zločin z nenávisti. Zda tak bude čin právně posouzen, není v tuto chvíli jasné.

Jonathan Joss byl dlouholetým dabérem a objevil se v celé řadě her i animovaných seriálů. Zemřel tragicky, ve chvíli, kdy chránil svého partnera.