Tvůrce Days Gone si stěžuje na ztvárnění svého hrdiny v Astro Botovi

9. 9. 2024 14:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Kauza kolem neúspěchu Days Gone, zombie akce s otevřeným světem, pořád neskončila. Tedy určitě ne v hlavě Johna Garvina, šéfa vývoje této hry, který se prostě nemůže smířit s tím, že druhý díl nebude a že hra dostávala sedmičky a že… v Astro Botovi je hlavní hrdina Deacon ztvárněný jako animovaná postavička.

Série příspěvků, která pravděpodobně zastihla Garvina v hodně špatné náladě, odstartovala bizarní výměnu názorů mezi ním a fanoušky. Trefila se i do studia Bend, které Days Gone vytvářelo a odkud vývojář před několika lety odešel, a dokonce i do Asobi Games, od nichž pro změnu máme čerstvého Astro Bota.

zdroj: vlastní video redakce

Všechno odstartoval post na X od Bend Studio, kde se objevil milý obrázek ve stylizaci Astro Bota, kde sedí Deacon na pláži a sleduje, jak si na pláži hrají psi, přičemž tým pogratuloval tvůrcům skákačky k úspěšnému vydání. Tenhle nevinný post ovšem rozlítil Garvina natolik, že zareagoval slovy: „Docela smutné sledovat Deeka zredukovaného jen na propagaci jiných her. Dobrá práce, Bend Studio! Skvělý způsob, jak pečovat o svůj odkaz!“ Garvin ze studia odešel před pěti lety a stále se zřejmě nesmířil s tím, že se postapokalyptický motorkář pokračování jen tak nedočká.

Vzteklým příspěvkem výtrysk hořkosti ovšem nekončí. Když mu jeden ze sledujících řekl, že není vina studia, že Sony nechce udělat druhý díl a měl by být hrdý na to, že jeho postava dál žije v tomto odkazu, Garvin to nevzal dobře: „Haha, vidím, jak mou postavu zredukovali na kreslený poutač, který má propagovat nějakou malou hru, a já jsem ten špatný? Zase si sedni, bráško, teď mluví dospělí.“

V tuto chvíli by se hodilo říct, že „malá hra“ Astro Bot má na Metacriticu hodnocení 94 %, zatímco Days Gone už se asi ze svých 71 % nezvednou, což byl ostatně i jeden z problémů, proč hra v očích Sony (a mnoha hráčů) neuspěla. Garvin je od té doby hodně vokální a naštvaný, že Sony nechce dělat druhý díl - poměrně často propadá záchvatům obviňování všech, včetně „woke recenzentů“, což byla v roce 2022 ještě docela originální výmluva, kterou ovšem následně smazal.

Ani současný příklad toho, proč sociální sítě nejsou dobrý pomocník pro ventilování vzteku, nepřinesl mnoho konstruktivního. Ve chvíli, kdy se do něj pustili úplně všichni, kteří jej sledují nebo se k příspěvku nachomýtli, se nejprve Garvin rozhodl zuřivě hádat, následně začal tváří v tvář kritice a výsměchu (vede stoický komentář „Alespoň je Deacon konečně v dobré hře“) ustupovat, ale prohlášení typu „Neznám Astrobota (sic!), ale přeju jim hodně štěstí“ moc nepomohla.

Korunu všemu nasadil pokus o smíření: „Myslel jsem to tak, že je opravdu slabošské od Sony zrušit postavu, a pak ji dál používat při propagaci jiného produktu… Nenapadlo mě, že Deek tu má být jako pocta.“

Což je ve skutečnosti přesně to, co dělá Deacon a nejen on v Astro Botovi, který je nejen skvělou skákačkou (viz Šárčinu recenzi), ale i velkou poctou všem možným hrám z velmi dlouhé historie PlayStationu, kam se rozhodli jeho autoři zařadit i Days Gone. Což je prostě hezké.

Aktuálně Bend Studio pracuje na nové hře, která bude využívat systémy z otevřeného světa Days Gone. Od Garvina se otevřeně tým distancoval po zmíněných tweetech o woke recenzentech, ale to už vokální vývojář v týmu dávno nebyl. Ze studia dle svých slov odešel proto, že Sony ho vnímala jako „problémovou osobnost“. Ano, tomu docela věřím.