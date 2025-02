Tvůrce Call of Duty zklamal 2K a dostal padáka. Jeho hrdinská střílečka nevypadá dobře

6. 2. 2025 14:30 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Občas je pozoruhodné sledovat herní firmy, jak naskakují se zpožděním na trendy, které byly „in“ v době, kdy padlo rozhodnutí, že chtějí také nějakou takovou hru. Zářným případem je neslavný osud hrdinské střílečky (představte si variaci na Overwatch) Concord, která zabalila krám dva týdny po svém vydání. Nikoho totiž moc nezajímala.

2K ovšem naskakují na tenhle rozjetý vlak ve chvíli, kdy dávno dojel do cílové stanice a nyní se v něm může svézt tak akorát zmatený turista a bezdomovec, který se chce ohřát. Až v říjnu loňského roku 2K představili takzvaný Project Ethos, který kombinoval všechny populární výrazy a nejspíše jej doprovázela hezká powerpointová prezentace. Roguelike. Extraction. Hero. Shooter.

Už z prvních záběrů (viz video IGN výše) bylo jasné, že Ethos nevznikl jako projekt tvůrčího nápadu, ale chladnokrevný kalkul, který spunktovali spíše v marketingovém oddělení, kde splnil všechny teoretické vlastnosti pro úspěšnou hru. Nejvíce asi do očí bije snaha o to vypadat jako Fortnite, aniž byste řekli, že chcete vypadat jako Fortnite.

Nutno říct, že se v 2K snažili, aby Project Ethos byl skutečně dobrý, takže do čela týmu 31st Union postavili Michaela Condreye, zakladatele studia Sledgehammer, které roky vyvíjelo Call of Duty, a také šéfa vývoje Dead Space ještě v zaniklém Visceral. K němu pak v roce 2020 přidali Michaela Chu, bývalého hlavního scenáristu Overwatche.

Ambice byly jasné. Jenže pak přišlo po čtyřech letech odhalení hry, a to prostě bylo v lepším případě přijato rozpačitě, v horším s naprostým nezájmem.

Nyní padla první hlava a patří Michaelu Condreyovi. „Děkujeme Michaelovi za nadšení, oddanost a pracovní morálku, díky které vybudoval úžasný tým a vytvořil jasnou vizi pro 31st Union. Jeho role se nyní změní, aby v krátkodobém horizontu mohl fungovat jako poradní hlas ohledně budoucnosti Projectu Ethos a lidem v 31st Union.“

To je prostě slušnou, korporátní mluvou deklarace, že Condrey byl propuštěný a bude ještě chvíli zaučovat nového šéfa studia, protože 2K údajně práci se samotným týmem zatím nevzdává.

Neříkám, že jeho propuštění nebylo na místě. Project Ethos vypadá zcela zapomenutelně, nudně a genericky. Pokud by hra měla vyjít v této podobě, bude takzvaně „dead on arrival“, tedy předem odsouzená k zániku. Concord vypadal mnohem lépe a nijak mu to nepomohlo.

Nicméně, stejná vina leží i na 2K. Naskakovat v roce 2020 na koncept hrdinské střílečky byl naprostý nesmysl. Tenhle žánr dávno začal trpět přetlakem titulů, celé pole bylo doslova rozebrané. Pokud chcete nyní, v roce 2025, přijít s něčím, co odkousne nějakou porci platících hráčů od současných gigantů, musíte mít nejen dobrou hru, ale také X-faktor, který vás odliší. Zatímco Marvel Rivals drží, především díky velmi silné značce kombinované s velmi dobrým herním základem, spousta dalších aspirantů svůj boj vzdala. Concord, xDefiant, Synced i řada dalších menších projektů.

Jen těžko jde pochopit snahu velkých vydavatelů pokusit se hlavou prorazit zeď i ve chvíli, kdy lidé, kteří herní trh sledují, řeknou, že tudy už cesta nepovede. Tohle je jen další z mnoha případů odtrženosti některých rozhodujících osob od reality trhu.