Šéf vývoje Lords of the Fallen chtěl nabrat pozitivní body politickým tématem, to se obrátilo proti němu

18. 2. 2025 17:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Pozor na to, co si přejete. Přesvědčil se o tom Marek Tyminski, šéf studia CI Games, které stojí za soulsovkou Lords of the Fallen. Ten chtěl nabrat pozitivní body naskočením na módní vlnu rozčilování se nad woke, DEI a úpadkem západních vývojářů, kteří nedávají do her vnadné a spoře oděné ženštiny jako asijští tvůrci, ale takové, které se Markovi nelíbí. Nic výjimečného, nic chytrého, ale svou skupinku podobně naladěných jedinců určitě naláká.

Během dvou měsíců ovšem stihl kolem hry, která se točí jen a pouze kolem náročných soubojů a zabíjení monster, vytvořit bizarně toxickou atmosféru, která zamořila subreddit Lords of the Fallen a nakonec vedla k tomu, že si tvůrci šli raději hledat vlastní fórum. Je to o to bizarnější, že se vše stalo u hry, kde se otázka „diversity, equity and inclusion“ v rámci příběhu nijak neřeší ani neakcentuje. Jenže celý sled úsměvných rozhodnutí v rámci studia a snahy o získání pozornosti nabral nečekané obrátky.

Při lednovém sezení s investory se nechal šéf marketingu Ryan Hill slyšet, že hráčům se nelíbí vkládání politických a sociálních témat do her, a proto některé vysokoprofilové hry v poslední době neuspěly. Pokud to chcete přeložit, prostě investorům řekl, že platí „go woke, go broke“ a chtěl to doložit Dragon Age: Veilguard, která ovšem vyhořela pro jiné důvody, než je nebinární qunari. Že takový Baldur's Gate 3 je mnohem liberálnější a volnomyšlenkářský než nepodarek BioWare a přitom vydělal mnohonásobek toho, co Lords of the Fallen, už Hill pomlčel.

Šéf marketingu dodal, že CI Games budou vždy dodržovat závazek vytvářet „videohry, které mají jako prioritu skvělý hráčský zážitek a myslí především na hráče.“ K tomu si na X přisadil i šéf celého studia Marek Tyminski a retweetoval provokativní účet Pirat_Nation, který sbírá body a hlavně interakce na zpolitizovaných tématech. Předmětem retweetu bylo potvrzení faktu, že CI Games nebudou do svých her integrovat DEI prvky. Ať už je to cokoliv, tuplem v kontextu hry, kterou LotF jsou. Podobně užitečné prohlášení jako že podobné prvky nebudou v leteckém simulátoru.

V tu chvíli se ale rozjela komická souslednost událostí. Na tento příspěvek zareagoval anonymní účet s tím, že by se mělo studio zaměřit na skutečně závažnou věc, tedy na to, že při tvorbě postavy v menu najdete možnosti „Body Type A“ a „Body Type B“, nikoliv volbu „mužského“ a „ženského“ těla. Člověk by řekl, že tohle bude zcela podružný detail, nicméně Tyminski se udičky okamžitě chytil a potvrdil, že si na záležitost posvítí.

Na celou kauzu naskočil konzervativní účet Jon Del Arroz, který se v uplynulých týdnech snažil především profilovat Kingdom Come: Deliverance 2 jako „woke hru“

Brzy nato rozjel hlasování o tom, zda mají být typy těl při tvorbě postavy označené jako A a B, anebo mužské a ženské. Někteří hráči poznamenali, že na tomhle přece vůbec nesejde a že by hlavně celý editor postav potřeboval vylepšit, nicméně Tyminski učinil veřejný závazek, že bude ctít hlasování na sociální síti X. Pikantní je, hlavně kvůli celému vyústění kauzy, že neustále opakoval, jak do her nepatří zpolitizovaná témata, i když doslova sám jedno takové do té svojí zatáhl.

Hlasování dopadlo v drtivé většině 88 procent pro přejmenování na mužské a ženské tělo. Na subredditu hry, který má 48 tisíc členů, se začaly objevovat velmi vyhrocené hádky, které moderátoři začali potírat, protože virtuálním prostorem létala spousta urážek na všechny strany. Pozoruhodné je, že podle některých uživatelů se ke střetům přidali i admini ze studia CI Games, kteří spíše podněcovali nenávistné homofobní a transfobní výkřiky. Mělo to ovšem jeden háček. Daný subreddit nezaložilo studio, ale fanoušci, kteří posléze přibrali lidi z CI Games na palubu.

zdroj: vlastní video redakce

Moderátoři po měsíci nevybíravých přestřelek a výkřiků: „Proč nám mažete vlákna, když říkáme pravdu?“ odebrali členům studia administrátorská práva a nechali je v pozici pouhých běžných uživatelů. Na to vznikla fáma, že moderátoři vývojáře rovnou zabanovali, což následně zase moderátorská skupina musela vyvracet.

Kuriózní drama dosáhlo maximálních otáček ve chvíli, kdy část fanoušků založila nové redditové fórum, které Tyminski okamžitě označil jako jediné podporované a chce na něj komunitu Lords of the Fallen přesunout, protože „se tu bude řešit jen hra, ne politika.“ Aktuálně má ovšem náhradní subreddit jen 2600 členů, ten původní je stále mnohem aktivnější v oblasti rad a řešení technických problémů. Navíc se CI Games opět nepoučili a využívají subredditu, nad kterým nemají plnou kontrolu.

Celé tohle drama, které je ve skutečnosti jen bouří ve sklenici vody, působí vtipně i z důvodu, že Tymiski zve na nové fórum proto, že „není politické.“ Což je zcela bizarní vzhledem k tomu, že původně téma zpolitizoval právě on, ještě u hry, kde by nikoho ani nenapadlo řešit zda něco je či není DEI. Je asi symptomatické, že na celou kauzu naskočil konzervativní účet Jon Del Arroz, který se týdny snažil především profilovat Kingdom Come: Deliverance 2 jako „woke hru“, která odporuje křesťanským hodnotám a vykreslit její prodeje jako špatné až katastrofální.