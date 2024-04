Lords of the Fallen dostávají poslední aktualizaci. Série bude pokračovat

24. 4. 2024 12:10 | Novinky | autor: Pavel Makal





Originální soulsovka Lords of the Fallen od studia Hexworks mě loni nadchla parádním ztvárněním dvojího světa. Nyní hra dostává aktualizaci na verzi 1.5, která je zároveň poslední, napříště už bude tým napínat své usilí vstříc novým projektům.

Nový update představuje systém Master of Fate, který podle autorů přináší do hry roguelite hratelnost. Můžete si díky němu plně upravit svůj herní zážitek, klidně hned s prvním průchodem hrou. Aktualizace nabízí sedm samostatných modifikátorů, mezi které patří například náhodné spawnování nepřátel i lootu nebo režim Ironman, ve kterém po smrti v Umbralu začínáte znovu od samého začátku, ale zůstává vám vybavení a dosažená úroveň.

Lords of the Fallen od svého vydání obdrželo kolem 30 aktualizací, které měly opravit různé chyby, vyvážení obtížnosti i problematickou optimalizaci. S verzí 1.5 autoři dle slov výkonného producenta Saula Gascona dovršili cílů, které si stanovili, a nyní je hra v té nejlepší možné podobě.

Vydavatelství CI Games počítá s tím, že značka Lords of the Fallen bude pokračovat. Loňský reboot prodal 1,3 milionu kopií ke konci roku, což společnost považuje za solidní výsledek. V budoucnu by měly sérii pomoct získané zkušenosti i dosažený věhlas.