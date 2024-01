Spekulace: Soulsovka Lords of the Fallen se napřesrok dočká pokračování

8. 1. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Povedená soulsovka Lords of the Fallen loni vynikla především zajímavým zpracováním dvou prolínajících se světů a precizním soubojovým systémem. Podle nejnovějších informací bychom se za pár let mohli dočkat pokračování s názvem Death of the Fallen.

Informaci zveřejnil známý videoherní leaker Kurakasis. Jako ve všech případech podobných spekulací je nutné uniklé detaily brát s rezervou. Death of the Fallen by měla běžet na Unreal Enginu páté generace, což znamená vydání na PC a současné generaci konzolí. Kromě toho, že by hra měla mít „ambicióznější hratelnosti se širšími možnostmi“, více podrobností zatím nemáme. Dočkat bychom se měli v roce 2026.

The future titles of CI Games with details (based on company public presentations, trademarks, job listings, and LinkedIn profiles):



Codename: Project III

Sequel to Lords of The Fallen

Likely titled:



DEATH OF THE FALLEN



Codename: Project Survive

New IP, open world… pic.twitter.com/tQFtWQW0aD — Kurakasis (@Kurakasis) January 5, 2024

Nejde o jediné želízko v ohni vydavatelství CI Games. Údajně se chystá například úplně nová značka Island: Gate to Gehenna. Mělo by jít o survival s hororovou tematikou v otevřeném světě. Hra by měla vyjít příští rok, oznámení bychom se měli dočkat letos.

Pracuje se prý také na dalším díle Sniper: Ghost Warrior s podtitulem Next a na další nové značce s kódovým označením Project Scorpio. Obě hry by měly také běžet na Unreal Enginu 5. Scorpio pak zřejmě bude PvE online střílečka s mikrotransakcemi, která by měla fungovat na principu systému hry jako služby.

Lords of the Fallen patří komerčně mezi úspěšnější klony Dark Souls. Jen za 10 dní od vydání prodala hra přes milion kopií. Uspěla i kriticky. Pavel v recenzi hodnotil devítkou s tím, že jde o „novou krev do žil stagnujícího žánru a jedno velké překvapení. Lords of the Fallen je příklad hry, do které zjevně natekla spousta lásky a pečlivě promyšlených nápadů. Výsledek předčil očekávání.“