Kde je pořádná videohra podle Pána času?

27. 3. 2023 18:00 | Komentář | autor: Patrik Hajda

Budeme-li věřit Wikipedii, nevznikly za celou existenci lidstva ani dvě desítky videoherních adaptací televizního seriálu Doctor Who (česky Pán času), který britská televize BBC natáčí a vysílá dlouhých 60 let. A přestože v posledních pěti letech vyšlo rovnou pět her z tohoto univerza, tak fakt, že tyto nemají na zmíněné Wikipedii ani vlastní záznam, rovněž svědčí o mnohém.

Jsou to buď mobilní hry (z nichž je poslední Doctor Who: The Lonely Assassins velmi slušným počinem), tituly pro virtuální realitu, či konečně pokus o klasické videoherní zpracování, které ale v případě Doctor Who: The Edge of Time fanoušky her a tématu zas tak moc neoblaží.

K sepsání tohoto textu mě pak přivedla další nová mobilní hra Doctor Who: Lost in Time, což je jen další z řady idle her nevyžadujících mnoho pozornosti, s ucházející kreslenou grafikou a pár dialogy mezi mnoha doktory napříč historií univerza. Z herního hlediska ale neměla s Pánem času mnoho společného a v telefonu mi nevydržela ani 15 minut.

Doctor Who: The Lonely Assassins | zdroj: BBC

Vyvolala ve mně ale velký hlad po pořádné videohře. A když říkám pořádné, myslím tím hlad po tříáčkové hře s rozpočtem, který na ní bude od prvního pohledu znát. Vždyť se jedná o jeden z nejstarších a dodnes trvajících seriálů vůbec, který se spolu s Bondem a Sherlockem (mimo jiné) řadí k tomu nejlepšímu, co dala Velká Británie světu.

Rozhodně se nepovažuji za nějakého vševědoucího experta na univerzum Doctora Who, ale během svého krátkého pobytu na vysoké jsem jeho novodobé řady s obrovským zájem zhltnul, od devátého doktora v podání Christophera Ecclestona po dvanáctého doktora s tváří Petera Capaldiho. Pak už jsem ze sledování vypadl a dodnes si říkám, že někdy musím navázat, ale místo toho jsme seriál doma rozjeli zase od novodobého začátku. A je to pořád pecka!

Takže, zas tolik doktorů jsem, pravda, nezažil a od zhlédnutí úplně všech od prvopočátku mě odrazuje fakt, že dnes stejně není možné vidět úplně všechno. Téměř sto epizod bylo buď úmyslně smazáno (prý se to tak dřív dělalo kvůli nedostatku místa na jejich uchování pro budoucí generace), nebo se jednoduše ztratily.

Doctor Who: The Edge of Reality | zdroj: BBC

Nicméně, na tomto univerzu je skvělé, že i zkušenost s pouhými čtyřmi doktory znamená obrovskou spoustu epizod a nespočet unikátních dobrodružství, takže si i tak člověk připadá jako neodmyslitelná součást vesmíru, kde je cestování časem a svérázný britský humor na denním pořádku.

A já se ptám, když už vznikly dvě desítky her, proč stojí jen pár z nich vůbec za zmínku? A proč jsme už dávno nedostali nějakou skutečnou AAA hru, o které by se mluvilo všude a těšili se na ni i ti, kdo předlohu neznají, když se seriál točí dodnes, má naplánovaného už patnáctého doktora a je tedy zjevně velmi populární?

Přitom žánrů, které by mohly fascinující svět zpracovat s grácií zpracovat, je víc než dost. V hlavě se mi samozřejmě rojí myšlenky na ty největší a nejdražší spektákly, ale když připustíme, že se do vývoje nikomu nechtějí investovat stovky milionů korun, kvalitní oldschoolová point-and-click adventura by mohla být dobrým začátkem, ať už v pixelartovém, kresleném, či realistickém grafickém zpracování.

Doctor Who Adventure Games | zdroj: BBC

Svým způsobem by se i nějaká diablovka či twin-stick shooter mohly vrátit do časových válek a ztvárnit ve frenetické akci třeba poslední bitvu o domovskou planetu Pánů času, o Galifrey. No, kdo by se nechtěl utkat s legendárními Daleky?!

Nebo ještě lépe, co takhle ty role otočit a hrát za jednoho z Daleků s dedikovaným tlačítkem pro řvaní EXTERMINATE. A když už jsme u hraní za Daleky, tak co takhle v duchu dnešních multiplayerových her udělat variaci na Evolve s tím, že jeden hráč v roli zvoleného doktora (každý by měl vlastní schopnosti) čelí třeba čtyřem Dalekům naráz?

Nebo by možná stačilo zůstat na Zemi a hrát za řadového vojáka s běžnými, nám všedními zbraněmi, který čelí invazi kyberlidí. Pán času má velkou spoustu nepřátel a v rámci akčního žánru by se jistě našel vhodný materiál.

Doctor Who: The Runaway | zdroj: BBC

Ale abych se přiznal, adventura ani akční střílečka nejsou tím, co bych v rámci videohry Doctor Who chtěl ze všeho nejvíc (ostatně existují a některé nejsou vyloženě k zahození, ale něco tomu prostě chybí). Tím, po čem mé jediné srdce touží, je poctivé, nefalšované a pořádně rozmáchlé RPG, v němž si zahrajeme za úplně nového, vlastního Pána času, kterého si nejprve pečlivě vytvoříme v editoru.

Celé univerzum seriálu je prakticky jako dělané na videoherní zpracování v žánru hraní na hrdinu či hrdinku. Můžete tu mít společníky. V první misi, která nastíní novou hrozbu, se sčuchnete s nějakou milou dívkou či pohledným mládencem, které vytrhnete z jejich obyčejného života a prožijete s nimi nezapomenutelné dobrodružství napříč časem a galaxií.

Můžete zde mít vlastního mazlíčka, ať už je řeč o ochočeném dalekovi, nebo o legendárním robotickém psíkovi K9. Jistě, Pán času si na zbraně příliš nepotrpí, protože vsází spíš na důvtip. Ale jeho všestranný sonický šroubovák zastane práci paklíčů i skeneru, strom jeho vylepšení využívající nasbírané zkušenosti anebo materiály by mohl být poměrně košatý.

Doctor Who: The Edge of Reality | zdroj: Maze Theory

A pak tu máte samotné prostředí. Představuji si to třeba jako The Outer Worlds, tedy několik otevřených světů zastupujících různé planety. Nemohla by mezi nimi samozřejmě chybět Země a její historické či sci-fi alternativy, ale zároveň by se nabízela prakticky úplně jakákoliv jiná hrouda poletující vesmírem, která doopravdy třeba ani neexistuje.

Tu a tam byste si zaletěli do nějakého města budoucnosti plného mimozemšťanů, pořídili si nové exotické vybavení a odposlechli, kde by mohlo číhat další dobrodružství. Jindy byste zašli do obchůdku, abyste v tom středověku se sáčkem a podpatky příliš nevyčnívali. Anebo klidně vyčnívali a sledovali reakce prostých vesničanů na postavu, která působí jako pěst na oko. O možnosti vylepšovat Tardis ani nemluvě…

Zkrátka a dobře toužím po třeba takovém Starfieldu, ale zasazeném do světa Pána času. Toužím po akční adventuře s RPG prvky, jejíž prostředí a reálie budou s úctou k předloze zpracované s takovou láskou jako Bradavice a jejich okolí v Hogwarts Legacy.

Doctor Who: The Edge Of Time | zdroj: Maze Theory

Vlastně by mi vůbec nevadilo, kdyby taková hra byla zároveň MMO, protože vzhledem k cestování časem (či z jiného důvodu, který by třeba mohl být hlavní zápletkou) by dávalo smysl, kdyby se po jednom světě toulala spousta různých doktorů, obzvlášť pokud by každého doprovázel jiný společník.

Snad mi odpustíte, že jsem se tu takto zasnil, rozvášnil a podělil se o své touhy. Ale když jsme se po tolika letech dočkali velmi slušné hry ze světa Harryho Pottera, třeba by obdobně pojatá adaptace Doctora Who nemusela být až tak vzdálená realitě.

Máte také nějakou oblíbenou značku, která by si opravdu zasloužila pořádné videoherní zpracování? Podělte se o své vysněné projekty v komentářích.

Já rovnou nadhodím třeba Magic: The Gathering. Před časem to vypadalo, že bychom mohli dostat slušnou diablovku s MMO prvky Magic: Legends, která ale byla v rámci bety tak špatně přijatá, že ji tvůrci zrušili dřív, než ji stihli vydat. A přitom i tady je tolik prostoru pro epické MMO/RPG – být Sférochodcem, cestovat po světech jako Ravnica, Zendikar, Mirrodin, učit se nová kouzla… Ale další zasnění si můžeme nechat na příště. A co takové Firefly?!?