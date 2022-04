Další novinky ze seriálu Pán prstenů od Amazonu. Je Theo budoucí Nazgûl?

25. 4. 2022 13:30 | Komentář | autor: Václav Pecháček

Kde jsou ty časy, kdy si s námi seriál Pán prstenů: Prsteny moci od gigantické společnosti Amazon hrál na schovávanou! Nejdřív postupně doplňoval mapu a nechal nás hádat, kdy a kde se bude odehrávat, docela dlouho mu trvalo, než vůbec prozradil svoje jméno, pak jsme zase museli tipovat, jaké ruce patří které postavě…

Tvůrci seriálu, jehož premiéra je načasovaná na 2. září letošního roku, už ovšem roucho tajemství pomalu odhazují a předkládají nám čím dál tím víc konkrétních obrázků a informací. Ty nejnovější se týkají dvojice obyvatel jižanské vesnice Tirharad.

Theo and Bronwyn in The Lord of the Rings: The Rings of Power. #LOTRROP #RingsofPower pic.twitter.com/jRxFXVjfYZ — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) April 19, 2022

První postavou, jíž se dostalo nové propagační fotografie, je vesnická léčitelka Bronwyn. O té už jsme předtím leccos slyšeli – motýlkové v jejím žaludku by měli třepotat křidélky, kdykoliv se poblíž objeví lesní elf Arondir. Jak by taky ne! Kdo z vás by odolal chlapíkovi, který umí chytat šípy v letu a vystřelit je po původních majitelích a k tomu ještě soudě dle účesu vlastní jediný funkční holící strojek ve Středozemi?

Nicméně o Arondirovi už toho bylo řečeno dost (i mnou), pojďme se radši podívat na Bronwyn. Protože její obrázek je zajímavý:

zdroj: Foto: Amazon

Zaprvé, pěkná příroda. Zadruhé, pěkná paní. Zatřetí, pěkné hadry! Zvlášť to poslední mě poněkud zaráží, protože od obyčejné babky kořenářky z nějaké zapadlé vesnice v gondorském pohraničí bych úplně nečekal až královsky působící rudý plášť. Možná jde o další projev něčeho, na co si fanoušci hojně stěžují: Kostýmy vypadají příliš čistě, opulentně a nerealisticky. Anebo možná Bronwyn není tak obyčejná ranhojička, jak by se mohlo zdát.

O tom, že se v Tirharadu (a konkrétně v domě paní léčitelky) dějí divné věci, ostatně svědčí i druhý obrázek, ten, který představuje nejnovější castingový přírůstek. Australský herec Tyroe Muhafidin je Theo, Bronwynin syn a zároveň majitel jedné lehoulince znepokojivé zbraně:

zdroj: Foto: Amazon

Ne, není to zrovna pěkný meč. Když jsme s Alešem hádali, které ruce patří komu, tipoval jsem, že zlomenou čepel (dost možná ozdobenou nápisem v černé řeči) třímá budoucí Černokněžný král Angmaru. Což, když se tak koukám na hebké chmýří nad Theovým nosem, rázem nevypadá moc pravděpodobně, protože takhle si mocného krále lidí úplně nepředstavuju.

Kdyby ale ještě trošku povyrostl, v nějaké další sezóně obdržel prsten a stal se Nazgûlem, šokovaný bych vlastně nebyl. Aby se zaplnilo všech devět pracovních pozic Prstenových přízraků, bude mít Sauron co dělat – a skoro žádná lidská postava kromě Elendila a jeho vyhnanců před tímhle osudem nemůže být v bezpečí.

zdroj: Foto: Amazon

Inu, jak jsem psal výše, na podobné spekulace máme ještě zhruba čtyři měsíce času – pak nám seriál ve službě Amazon Prime Video ukáže, kde všude se tolkienofilové mýlili, a co naopak trefili s legolasovskou přesností. Snad nám toho do té doby marketingové oddělení Amazonu neprozradí až příliš.