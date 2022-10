Autoři série Total War jsou odhodlaní vytvořit Medieval 3. Je to ale dobrý nápad?

15. 10. 2022 10:00 | Komentář | autor: Václav Pecháček

Medieval II si v našem žebříčku nejlepších Total Warů odnesl bronzovou medaili, což je v konkurenci mnohem mladších a technicky pokročilejších dílů skutečně úctyhodné umístění. A nejde jenom o jasný důkaz síly nostalgie, byť je pravda, že jsem u téhle středověké strategie po jejím vydání v roce 2006 strávil nepočítané desítky a stovky hodin.

Ne, Medieval II je dodnes oblíbený proto, že evropský (plus severoafrický a blízkovýchodní) středověk se dokonale hodí pro zpracování v systému Total War, kde se mísí tahové strategizování na obří mapě světa a napínavé realtimové bitvy s tisícovkami vojáků. Téma je to prostě skvělé… Ale Medievalu už pomalu táhne na dvě dekády existence a my jsme pořád nedostali pokračování.

Dobré zprávy: Dostaneme ho. Zatím nevíme kdy, zatím nevíme, jakou konkrétní podobu pro něj autoři zvolí, ale Medieval 3 je prý rozhodně něco, co ve studiu dřív nebo později vznikne. Serveru Techradar to prozradil ředitel vývoje ve studiu Creative Assembly, Ian Roxburgh.

„Samozřejmě, že jsme nad tím přemýšleli,“ řekl Roxburgh o Medievalu 3. „Je to neustále na našem radaru, protože víme, že je to něco, po čem fanoušci doopravdy touží. Jsem si jistý, že to jako studio časem uděláme.“

Informačně toho není moc, netušíme, kolik projektů je ještě potřeba odbavit, než se maličtí panáčci opět navléknou do kroužkové zbroje a půjdou vyplenit zrádný Milán, ale už jenom potvrzení, že se tvůrci dalšího Medievalu nebojí, mě hřeje u srdce. Přeci jenom je snadné zapochybovat o tom, nakolik se budou v Creative Assembly do budoucna věnovat čistě historickým titulům. Velmi se jim totiž osvědčila sázka na mytologii a fantasy, a to jak v případě čínských Three Kingdoms, tak vynikající trilogie Warhammer.

zdroj: Vlastní

Případnou skepsi ze strany vývojářů bych chápal, protože ji cítím sám. Jak zajistit stejně vzrušující bitevní zážitek, jaký nabízí Warhammer se svými desítkami asymetrických frakcí, s kouzly, kanóny, helikoptérami, draky a všemi možnými výjimkami z klasických pravidel série? Co udělat pro to, aby se stále stejné srážky jízdy, pěchoty a lučištníků zmlsaným hráčům velmi rychle nevyčerpaly?

Že to není vyloženě planá obava, velmi dobře ukazuje menší díl Thrones of Britannia z roku 2018. Ten měl vícero problémů, ale jedním z nejpalčivějších byla předvídatelnost a jednotvárnost bojů, v nichž se proti sobě postavily dvě štítové hradby, chvíli do sebe sekaly, a pak se jedna dala na útěk. Realistické? Jistě. Zábavné moc ne.

V Thrones of Britannia jsme se samozřejmě pokoušeli dobýt jen poměrně omezené území Britských ostrovů, zatímco Medieval 3 určitě nabídne obrovskou mapu celé Evropy – jenže pokud začnete hrát třeba za Angličany, taky se hned nepustíte do bitev s Maury a Saracény. Uznávám, že v 11. století už bylo válečnictví taky o něco pokročilejší než o 300 let dřív, byla akcentována úloha jízdy a tak dále, přesto je pro mě ale britská eskapáda drobným varováním.

Myslím si, že Medieval 3 musí přijít s něčím jiným než jen přitažlivým prostředím. Že bude potřebovat svoje vlastní unikátní lákadlo. Mohl by to být propracovaný politický systém, který si toho co nejvíc vypůjčí z Crusader Kings III a možná poprvé v sérii dodá skutečně zajímavou diplomacii. Mohla by to být do detailu promakaná mapa – každé knížectvíčko věrně zpracované, hratelné české království, tohle všechno okolo.

Anebo, a to je můj osobní favorit, by to mohlo být měřítko, ve kterém se odehrávají bitvy. Z dosavadních dílů jsme zvyklí na určitou abstrakci a miniaturizaci – chápeme, že římská legie obsahovala tisíce vojáků, ne pár stovek, ale je to hra a naše počítače by přece nezvládly simulovat epickou megabitvu s desítkami tisíc mužů na obou stranách.

Ale… Opravdu by to nezvládly? V dnešní době? S pečlivou optimalizací, v případě slabších strojů třeba podpořenou cloudem? Nezapomínejme, že nás od třetího Medievalu může dělit pět, nedejbože deset let – a já bych tou dobou chtěl vidět bitvu u Hastings v celé její parádě, aniž bych musel svému mozku namlouvat: „Představuj si, že každý panáček je ve skutečnosti deset vojáků!“

Chápu, že to s sebou přináší svoje vlastní problémy. Čím víc mužů na bojišti, tím déle se bitva bude potenciálně táhnout a tím obtížnější bude ji uřídit. A nikdo asi nechce trávit před monitorem u jediné potyčky třeba sedm hodin (i když nějaký realistický mód, který by přesně tohle umožňoval, by určitě mnohým fajnšmekrům přišel k chuti). Ale panďuláci by zkrátka mohli umírat o něco rychleji než v realitě a jejich morálka by se mohla lámat o chvilku dřív.

Stálo by to za to. Už jenom kvůli skutečnosti, že bitvy v tom skutečném měřítku, v celé své velikosti a zmatečnosti a houfovitosti a lomozivosti, nám většinou neposkytuje dokonce ani Hollywood, protože komparzistů není dost a přesvědčivé efekty jsou drahé.

Medieval 3 nebude mít v rukávu tolik překvapivých taktických manévrů jako Warhammer III, to je myslím stoprocentně jisté. Pokud ale bude vypadat tak, jak jsem právě popsal, výčitky ode mě kvůli tomu neuslyší.

Moje poslední zbožné přání? Robustnější podpora komunity modderů, podobná té, jakou si užíval právě starý Medieval II a o kterou novější díly do velké míry přišly. To bychom se totiž pak konečně mohli dočkat toho skutečně epického Pána prstenů, Hry o trůny a tisíce dalších úchvatných světů…