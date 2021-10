Windows 11 zpomaluje procesory AMD Ryzen

8. 10. 2021 17:10 | Hardware | autor: Jiří Svák

Jako každá nová verze Windows se ani jedenáctá edice neobešla bez počátečních problémů. Opakuje se tak situace, kdy oficiální start systému připomíná spíš beta test. Ale to už známe z velkých aktualizací Windows 10, takže to v podstatě není žádné překvapení.

Opatrní s upgradem by měli být především majitelé počítačů vybavených procesory AMD Ryzen generace 3000 nebo 5000. U nich totiž samotné AMD reportuje výkonnostní regresi, a to v oficiálních poznámkách ke kompatibilitě s Windows 11. Nejde tak o žádné dohady komunity nebo pár zveličených okrajových případů.

O co jde? Windows 11 údajně až trojnásobně zvyšuje latenci (rychlost odezvy) L3 cache procesoru. To způsobuje penalizaci v aplikacích, které jsou citlivé na propustnost pamětí, a to 3–5 %. Ještě významnější může být chyba pro některé esport hry, jak uvádí AMD, kde je možné očekávat snížení výkonu až o 15 %. Esportovými tituly pravděpodobně společnost myslela méně náročné hry, jejichž výkon je omezen primárně procesorem, nikoli grafickou kartou, proto se u nich zádrhel s L3 cache projeví výrazněji.

Hry to mohou schytat i v případě druhé chyby, kdy Windows 11 nesprávně určí preferované jádro. Na vysvětlenou: Ryzeny mají v sobě od výroby technologii, která dokáže mezi procesorovými jádry detekovat to nejsilnější a to pak primárně využívat při jednovláknovém zatížení. Na Windows 11 tato funkce údajně nefunguje správně, a tak je možné pozorovat nespecifikovatelný úbytek výkonu na osmijádrových procesorech s TDP nad 65 W.

Na opravách chyb obě společnosti pracují a plánují je vydat ještě na tento měsíc. První z nich k vám doputuje skrze Windows Update, ten druhý hodlá firma distribuovat formou „softwarové aktualizace“, tudíž pravděpodobně přes update firmware.

Na Windows 11 nicméně není nutné povýšit ihned – podpora „desítek“ se plánuje až do roku 2025. Nemusíte se ani obávat, že byste meškáním přišli o možnost upgradu zdarma. Ta zůstane zachována minimálně i v roce 2022, přičemž můžeme předpokládat, že to nakonec bude platit ještě déle. Vzpomeňte na Windows 10, kde možnost upgradu nabízel Microsoft i dlouho po oficiálním termínu ukončení nejdříve přes nástroj pro hendikepované uživatele a později i tiše přes akceptaci původních licenčních kódů „sedmiček“.