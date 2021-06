Windows 11 představeny. Co nového přinášejí pro hráče?

25. 6. 2021 18:02 | Téma | autor: Jiří Svák

Zdá se, že Microsoft se tak trochu vrací v čase. Svým představením nových Windows 11 mi připomněl dobu, kdy lákal na Windows Vista s rozhraním Aero: poloprůhledné plochy s efektem mléčného skla, zaoblené hrany, widgety.

Ano, slyšíte správně, kdysi zavržené „lístečky“ na plochu se vrací, ač v modernizované podobě. Dostanou svoje vyhrazené místo, které můžete vyvolat swajpnutím ze strany nebo klikem na ikonu. Určený prostor si už ale můžete zaplnit, jak chcete. A samozřejmě zde bude čarovat AI, která vám bude feed personalizovat na míru. Inspirace světem mobilů, kde si můžete vytvářet podobné separátní obrazovky s widgety, je zřejmá.

zdroj: Microsoft

Každého hned trkne do očí, že ikony na liště se přesouvají na střed, centrovat se bude i nabídka Start, která doznala zjednodušení a zmizely z ní dlaždice. Rohy oken a nabídek se zakulatí, příjemnější na pohled budou také ikonky. Designový jazyk tak lehce připomíná MacOS, na druhou stranu, co přelomového dnes vymyslet? Jestliže jsou Windows 10 hranaté s ostrými přechody a sytými barvami, Jedenáctky se logicky vůči předchůdci vymezí zaobleností a jemnými odstíny. Tady kolo už nevynaleznete.

zdroj: Microsoft

Více mě tak zajímá, co se skrývá pod kapotou nových Windows a jaké funkce přinášejí. Dobrou zprávou je, že Microsoft přepracovává svůj Store, který by měl být uživatelsky přívětivější a hlavně svižnější. To už jsme slyšeli dříve, tak snad se to tentokrát povede.

Nově by měl obchod ve Windows umožňovat spouštění aplikací na Android. Bude se tak dít přes kolaboraci s platformou Amazonu, tudíž pro instalaci androidí aplikace bude třeba se přihlásit do účtu Amazon, skrz něj se pak aplikace reálně stáhne. Řešení to bude pro mnohé uživatele jistě matoucí, ale pokud to bude fungovat, tak proč ne.

zdroj: Microsoft

Zajímavě zní novinky ve správě oken, která bude nově umožňovat uspořádat okna do několika rozložení nad rámec aktuální funkce Snap. Půjde tak vedle sebe rychle zarovnat tři okna nebo jiné složitější layouty a ty si poté třeba sdružovat do skupin pro pozdější potřebu.

zdroj: Microsoft

Windows 11 při představení nezapomněl ani na hráče. Kromě ujištění, že stejně jako Windows 10 bude i nadcházející systém plně podporovat platformu DirectX 12 Ultimate, potvrdil Microsoft příchod dvou hráčsky atraktivních vylepšení. Známe je už z konzolí a nazývají se Auto HDR a DirectStorage.

Auto HDR dovede z SDR zdroje vytvořit obraz v HDR. Technologie se představila společně s Xbox Series X|S, nyní dorazí i na PC. Potvrdily se tak zvěsti z testovacích buildů Windows 10, kde vývojáři funkci aktivovali pro omezený počet insiderů, nakonec se ale stane lákadlem nových Windows 11.

DirectStorage je nové API pro SSD úložiště, které má za úkol zefektivnit přenosy herních dat. Díky němu může GPU přímo přistupovat do úložiště a odtud si vyžadovat potřebná data, čímž se sníží režie CPU na přenosy souborů. Technologie využívají už obě konzole Xbox a podobnou funkci najdeme i v PS5, takže je jen dobře, že se systém dostává i na PC. Díky němu se budou moci tvůrci rozšoupnout při tvorbě velkých herních světů a nebudou muset tolik kalkulovat s omezením I/O operací.

Windows 11 má vyjít na osobních počítačích tento rok kolem Vánoc a měl by dorazit uživatelům s Windows 10 zdarma formou upgradu. Je tady ale menší háček: Windows 11 podle aplikace testující kompatibilitu vyžaduje čip Trusted Platform Module 2.0, což je bezpečnostní hardware, který vídáme spíše v businessových noteboocích než v desktopových počítačích nebo obyčejných laptopech. Takto Microsoft od upgradu odřízne nemalou část uživatelů.

zdroj: Microsoft

Osobně si tak myslím, že je to jen první pobídka k nákupu moderních notebooků a časem Microsoft tuto podmínku reviduje. Anebo přinejhorším komunitě „povolí“ způsob, jak věc obejít. Ostatně, Windows se čím dál tím víc profiluje jako služba, bylo by tak nelogické zmenšovat si potenciální uživatelskou základnu takovými omezeními.