Auto HDR z Xboxu bude fungovat i na PC

19. 3. 2021 17:00 | Novinky | autor: Jiří Svák

Technologie Auto HDR dokáže ze zdroje vytvořeného ve standardním dynamickém rozsahu udělat výstup HDR. Děje se tak za pomoci umělé inteligence a strojového učení, které dokáže detekovat hotspoty ve scéně, jinými slovy umí analyzovat jas obrazu a podle toho místně zvětšit kontrast.

Výsledkem je, že si můžete zapnout obraz v HDR i ve starších hrách, které podporu v době svého vydání postrádaly. Úplně stejné kvality jako v případě nativního HDR ale pochopitelně dosáhnout nelze, informace ve zdroji chybí a algoritmus je musí vlastně dotvořit.

I tak je Auto HDR příjemný bonus. Obzvláště pokud uvážíme, že pro plnohodnotné HDR je potřeba kromě HDR zdroje i pořádný displej s vysokou maximální svítivostí, který takový kontrast vůbec dokáže reprodukovat. Na trhu je přitom spoustu televizí nebo displejů, které požadavky HDR splňují jen stěží, je tak dost dobře možné, že zpětná implementace HDR a nativní technologie se budou na takových zobrazovadlech kvalitativně přibližovat a uživatel bude spokojen.

Efekt Auto HDR ve srovnání s SDR obrazem a nativním HDR ve hře Gears 5 | zdroj: Foto: Microsoft

Funkce je už známá z nových konzolí Xbox, kde je možné ji zapnout u her v rámci zpětné kompatibility. V posledním vývojářském vydání Windows 10 ale Microsoft technologii zpřístupnil i pro uživatele na PC. Jde zatím pouze o testovací preview, dostanou se tak k němu pouze účastníci Insider programu. Konkrétně jde o build systému 21337 a novější.

Auto HDR na Windows by mělo fungovat ve hrách běžících pod API DirectX 11 a 12. Microsoft mluví o více než tisícovce podporovaných titulů. Je třeba ale vlastnit HDR monitor, což bude především u PC hráčů problém, protože takové monitory stále nejsou v obchodech běžnou záležitostí. Nic vám ale nebrání si připojit PC k televizi, která je jako HDR displej podstatně rozšířenější.

zdroj: Foto: Microsoft

Aktivace funkce je poté již triviální, v nastavení Windows HD Color zapnete položku Auto HDR a jste hotovi. Podpora HDR na PC ale bohužel není tak bezproblémová jako u konzolí, je tak možné, že vaše zkušenost bude různorodá. Stejně jako ta moje, kdy v jedné hře HDR funguje bezproblémově, zatímco v druhé jsem bez šťourání v nastavení nedostal koukatelný výsledek. Právě od funkce Auto HDR a obecně větší unifikace herních technologií Microsoftu si slibuju, že by se to do budoucna mohlo zlepšit.