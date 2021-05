Test Mass Effect Legendary Edition. Jak běží remaster jedničky na PC?

28. 5. 2021 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

První díl Mass Effectu z Legendary Edition vypadá pěkně, ale pod kapotou se toho moc nezměnilo. Když jsem v dřívějším srovnávacím článku vyjádřil očekávání, že s přechodem na modernější grafické API DirectX 11 by mohlo dojít na PC k renesanci modifikací, trošku mi nadšení zkazil tento test. Vyplynulo z něj totiž, že hra běží v podstatě se stejnými omezeními jako původní edice. O co jde a co to znamená, si ukážeme v následujících odstavcích.

Původní Mass Effect měl na PC uzamčený framerate na 62 FPS nehledě na to, zda jste měli zapnutý VSync, anebo ne. Mohl za to limiter, který měl zajistit plynulé navazování snímků. Na PC nicméně šlo toto chování vypnout, stačilo změnit jeden řádek v konfiguračním souboru hry, a tak si FPS neomezeně odemknout.

Domnívám se, že pro první díl to neznamenalo žádné negativní dopady na běh hry jako třeba pomýlená fyzika vázaná na framerate (což známe z jiných titulů, zdravím Skyrim), neplatilo to ovšem už pro další díly série. Bylo tak nutné být s tímto nastavením opatrný.

Remaster Mass Effectu podporuje vysoký framerate už takzvaně od výroby, konkrétně až 240 snímků za sekundu. Tento limit nicméně není možné dále uživatelsky modifikovat, takže plně odemčený framerate ze hry nedostaneme. Vzniká tak potenciální problém při měření výkonu – pokud bude počítadlo FPS na tento strop často narážet, může to výsledky zkreslit v neprospěch remasteru.



Pravdou je, že neexistuje mnoho lidí, co by vlastnilo monitor s obnovovací frekvencí vyšší než 240 Hz, a zároveň v případě Mass Effectu nejde o kompetitivní titul, kde se každý snímek navíc počítá. Z pohledu hráče tak omezení na 240 FPS není moc problematické.

Jako tester jsem se nicméně snažil vybrat takovou scénu, která by dala zabrat i nejvýkonnějšímu železu, a výsledky tak byly mezi starou a novou verzí hry porovnatelné. Vhodného kandidáta jsem našel v Citadele, respektive při průchodu centrální lokací, kde je spousta NPC, objektů a vegetace, vodní plocha i velký dohled. Testovací sekvenci najdete na videu níže.

zdroj: Vlastní

Co se týče grafického nastavení hry, zvolil jsem u obou edic to nejvyšší možné. V remasteru byla nastavení přepracována, proto je nejde s originálem porovnat položku po položce. Zmizela například volba kvality textur nebo částicových efektů, pro optimalizaci výkonu se tak nabízí pouze možnost vypnutí dílčích efektů jako třeba ambientní okluze, dynamických stínů nebo vyhlazování. Ale u takto staré hry nepředpokládám, že by na aktuálním hardware bylo třeba výkon nějak honit. Uvidíme v testech.

Nastavení remasteru Mass Effect | zdroj: JS Nastavení původního Mass Effectu | zdroj: JS

Hru jsem otestoval ve dvou nejrozšířenějších rozlišeních, a to sice Full HD (1920 × 1080 px) a 4K (3840 × 2160 px). Bohužel, momentálně v redakci nedisponujeme grafikami nižší třídy, které by se pro test staré hry hodily více, nicméně z naměřených čísel lze výkon i pro slabší čipy odvodit. Zbytek testovacího PC sestává z našich obvyklých komponent, na nichž dlouhodobě testujeme a jejichž seznam najdete níže. Patří za to dík naším podporovatelům z řad firem, které hardware do PC poskytly, jmenovitě CZC.cz (procesor), Gigabyte (základní deska), HyperX (paměti) a MSI s Nvidií (grafické karty).

Testovací sestava CPU Intel Core i9-9900K

8 jader / 16 vláken, takt 4,7 GHz allcore MB Gigabyte Z390 Aorus Pro GIGABYTE AORUS RTX 3080 MASTER MSI RTX 2070 Super Ventus OC MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio MSI RTX 2060 Gaming Z 6G RAM 4× 8 GB DDR4, 3600 MHz, CL 17, Dual Channel (HyperX Predator HX436C17PB4AK4/32) Chladič Scythe FUMA 2 PSU Seasonic Focus Plus Gold 850 W Úložiště Samsung 970 EVO 500 GB NVMe SSD (OS)

Samsung 860 EVO 500 GB SATA SSD

Samsung 860 PRO 512 GB SATA SSD Monitor Acer predator XB1, 27", 4K Ovladače GeForce 466.27 (Nvidia) OS Windows 10 Pro 21H1

Testovací sestava s RTX 3080 | zdroj: J. Svák Aorus RTX 3080 je pořádný macek | zdroj: J. Svák

Chtěli byste také takový počítač? Poskládat si ho můžete v novém konfigurátoru na CZC.cz.

Pojďme ale už na naměřené výsledky. Hned z následujícího grafu vám bude jasné, že tady něco nehraje.

zdroj: JS

Remaster očividně běží hůře než původní edice hry, ale o to tady nejde. V grafu je jasně vidět, že prakticky na všech grafikách od RTX 2060 až po high-endovou RTX 3080 běží hra stejně. V testovací scéně se Legendární edice v průměru ani nepřiblíží limitu 240 snímků za sekundu, pouze ho občas takzvaně ťukne (jak ukazují hodnoty maximálních FPS v grafu). Minimální FPS se shodně drží kolem stovky.

S grafickou kartou, ať už jakkoli výkonnou (minimálně od úrovně RTX 2060), tudíž výkon neškáluje. Zakopaný pes tak bude v procesoru. Ale ani to není žádné ořezávátko: V sestavě máme i9-9900K s taktem všech jader 4,7 GHZ a boostem jednoho vlákna rovných 5 GHz.

Takový čip by měl s přehledem stačit i na podstatně procesorově náročnější tituly. Jenže se ukazuje, že remaster prvního dílu Mass Effectu, přestože běží na novějším API DirectX 11, s sebou na noze tahá technologickou kouli originálu. Ten totiž, podobně jako jiné starší hry, zatěžuje primárně jedno nebo dvě jádra a zbytek nedokáže efektivně využít.

Pozitivní zprávou nicméně je, že pro hraní ve Full HD při 60 FPS vám bude i na remaster stačit lowendová grafika. Pokud RTX 2060 vygeneruje v náročné testovací scéně průměrných 168 snímků za sekundu, hru v pohodě zvládne i taková GTX 1650 s polovičním výkonem nebo třeba ještě donedávna oblíbená Radeonka RX 570, která stále tepe v mnoha domácích počítačích. A to je dobrá zpráva, horší by bylo, kdyby měl „pouhý remaster“ nároky jako aktuální hry. Nebyl by to první případ.

Rozlišení Full HD je tedy na zatížení remasteru při výkonu testovaných karet málo. Ale co když se zaměříme na co nejvyšší mainstreamové rozlišení, tedy momentálně 4K? Při takovém počtu pixelů začne hrát procesor většinou druhé housle a grafika se stane pro výkon hry určující. Jak to tedy vypadá s Mass Effectem?

zdroj: JS

Ve 4K už hra začíná s výkonem grafické karty škálovat, nicméně to se téměř zastaví na úrovni RTX 2080 Ti. Dále výkon znova naráží na limity procesoru, respektive neschopnost enginu využít efektivně všechna nabízená jádra.

Komentář si zaslouží i dropy v FPS, které dokážou mnohdy klesnout téměř až na polovinu. Jakmile budete mít zapnutý VSync na 60Hz monitoru, bude vám to pravděpodobně jedno, ale kdo má doma zobrazovadlo s více než 120 Hz, toho by mohly velké velké propady a rozkolísanost FPS otravovat.

Úplně stejnou situaci vidíme i v původním vydání Mass Effectu, takže API neAPI, tohle je prostě stejný podvozek.

Druhá strana mince ale zase nahrává slabším grafikám. Remaster Mass Effectu ve 4K při 60 FPS zvládne s rezervou i taková RTX 2060. A troufám si říct, že by to zvládla i GTX 1660 Super nebo 1660 Ti, což už na dnešní poměry není žádné herní dělo. Pohlídejte si ale, abyste měli alespoň 4GB kartu, ideálně 6GB. Ve 4K si remaster Mass Effectu vezme něco mezi 4 a 5 GB VRAM. Starší grafiky s 2GB bufferem nebo například kdysi hojně osazovaná GTX 1060 ve verzi se 3GB pamětí by už pravděpodobně nestačily.

Svůj názor na Mass Effect Legendary Edition jsem vyjádřil už v předcházejícím srovnávacím článku, takže se budu opakovat: První díl definici remasteru splňuje a vizuál dostatečně poskočil, aby si ho mohli užít i nováčci série. Jen je škoda, že společně se změnou grafického API na DirectX 11 nedošlo také k vylepšení běhu hry.