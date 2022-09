Spekulace: Příští rok vyjde nový PlayStation 5 s odnímatelnou mechanikou

23. 9. 2022 12:30 | Hardware | autor: Patrik Hajda

Je to k nevíře, ale ani ne za dva měsíce oslaví PlayStation 5 své druhé narozeniny. Za tu dobu se konzole od Sony prodalo přes 20 milionů konzolí a už se stihly objevit první úpravy. Nejprve jiný šroubeček, následně došlo i na menší odtučňovací kůru, ale z hlediska výkonu, designu a funkcí je vše při starém. To by se ale podle anonymních zdrojů známého herního novináře Toma Hendersona, který nikdy nejde pro spekulaci daleko, mělo za rok změnit.

Jeho zdroje jsou údajně obeznámené s budoucími plány společnosti Sony, která má v září roku 2023 vydat novou verzi PlayStationu 5. Ta na trhu postupně nahradí současné verze konzole, ale přitom nepůjde o nový model s vlastním názvem - hardware uvnitř má být prakticky identický.

Hlavní novinkou by v tomto případě měla být odpojitelná mechanika, která by ke konzoli měla jít připojit pomocí nového portu USB-C v zadní části zařízení. Mechanika se bude prodávat samostatně i v balení s novou verzí konzole a z hlediska estetiky má prý splynout s designem PS5, aby nebylo poznat, že není její původní součástí.

Pokud je tohle všechno pravda (je potřeba brát tyto informace s velkou rezervou, byť Henderson správné informace někdy mívá), pak by v Sony mohli brzy produkovat jedinou variantu PlayStationu 5 a příznivcům fyzických herních edic akorát umožnit dokoupení mechaniky. Zároveň by se tím ucelil design konzole, který by mohl být plošně symetrický a nemít, jako v současné verzi s mechanikou, nevzhlednou bouli. Nevím jak vám, ale mě to dává obrovský smysl.

Podle Hendersonových zdrojů má Sony ve fiskálním roce 2023 vyrobit 18,5 milionů kusů této nové konzole, zatímco všech současných verzí dohromady se vyrobí pouze 12 milionů, jak budou ustupovat nové verzi.