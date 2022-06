Sony brzy možná odhalí vylepšený DualSense pro PlayStation 5

16. 6. 2022 10:10 | Hardware | autor: Patrik Hajda

Nevím, jak to máte vy, ale pro mě je ovladač DualSense jedním z největších přínosů PlayStationu 5 nové generaci konzolí. Ovladač Xboxu Series X/S je oproti němu velmi chudý příbuzný. Přesto se najdou tací, kterým na něm stále něco chybí, protože proč by jinak v Sony údajně chystali jeho vylepšenou verzi?

Zatím se nejedná o oficiálně potvrzenou informaci, ale známý leaker Tom Henderson z webu Try Hard Guides měl údajně dostat obrázky prototypu od anonymních zdrojů, které mu je poskytly pod podmínkou, že je neukáže světu. Máme tak jen a pouze Hendersonovo slovo.

Henderson tvrdí, že ovladač je interně označován jako Pro Controller, přičemž oficiální kódové označení je Hunt. Z obrázků vydedukoval, že ovladač má další tlačítka na spodní straně (pro prsteníček a malíček), stopky triggerů a vyměnitelné analogové páčky, což by mělo usnadnit opravu obávaného driftu. Nakonec jsou tu ještě pravděpodobně odnímatelné úchopy pro ještě lepší držení ovladače.

Podle Hendersonových zdrojů se má nový ovladač odhalit již brzy, přičemž by se tak mohlo stát koncem měsíce v rámci streamu, kde by Sony měla rozebírat nový hardware, ne však novou konzoli. Jason Schreier z Bloombergu zase tvrdí, že se koncem měsíce dočkáme data vydání God of War Ragnarok. Že by se skutečně blížil „E3“ stream od Sony?