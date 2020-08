Slabší Xbox Series S de facto potvrzen. Prozradil ho obal nového ovladače

10. 8. 2020 16:30 | autor: Jiří Svák

Xbox Series S, údajný druhý model Xboxu v nové generaci konzolí, už prosákl z několika zdrojů. Další důkaz o existenci alternativní konzole přineslo nečekaně balení nového gamepadu.

K ovladači pro Xbox Series X se podařilo dostat uživateli Zak S (Twitter), který ho objevil na online tržišti OfferUp (ale může to být samozřejmě smyšlená pohádka, aby tak uživatel kryl svůj opravdový zdroj).

Překvapivá je samotná existence nevydaného next-gen gamepadu v bazaru, ale také jeho bílá barva, kterou Microsoft ještě neprezentoval. Pravost ovladače nicméně ověřil The Verge, takže můžeme únik považovat za věrohodný.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Nejzajímavější je ale jednoznačně informace o kompatibilitě na obalu ovladače. Stojí tam „Pro Xbox Series X|S“. Znova se tak v materiálech Microsoftu objevuje pravděpodobné označení slabší konzole nové generace, kterou z úniků známe už delší dobu pod kódovým jménem Lockhart.

Jen pro připomenutí, Lockhart / Xbox Series S se nedávno objevil v oficiálním manuálu pro vývojáře next-genu. Podle dokumentu lze devkit konzole nastavit do několika výkonnostních profilů, z nichž jeden má simulovat právě úroveň Lockhartu.

Slabší z nových Xboxů by měl podle The Verge nést GPU s výkonem 4 TFlops a cílit by měl na gameplay v 1080p nebo 1440p při 60 FPS. Disponibilní kapacita operační paměti by měla činit 7,5 GB. To je podstatný rozdíl oproti 12 TFlopům Xbox Series X s jeho 16 GB RAM i oproti aktuálnímu Xbox One X (6 TFlops). Slabším parametrům by měla nicméně odpovídat i cenovka.

Je tak už jen otázkou času, kdy Microsoft jednodušší verzi Xboxu nové generace představí. Po všech indiciích posledních týdnů bych se hodně divil, kdyby k uvedení na trh nedošlo.