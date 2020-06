Slabší verze konzole Xbox Series X je stále ve hře

29. 6. 2020 16:40 | autor: Jiří Svák

Pro existenci slabší varianty next-gen Xboxu mluví dvě nové zmínky v oficiálním dokumentu pro vývojáře z června 2020. V úvodu Microsoft popisuje, že aktuální vývojářský kit se týká „konzolí Project Scarlett“.

Z dřívějška už víme, že Xbox nové generace je v Microsoftu vyvíjen právě pod kódovým označením Project Scarlett, překvapením je ale plurál slova konzole. Pokud tím Microsoft nemyslí něco úplně jiného, docela přesvědčivě to ukazuje na dvě zařízení vyvíjená pod jedním zastřešujícím pojmenováním.

Druhá zmínka pak rovnou jmenuje označení „Lockhart“, o kterém se už delší dobu spekuluje jako o interním názvu pro slabší konzoli nové generace. Podle dokumentu by měl vývojářský kit údajně umožnit přepínání několika výkonnostních módu podle toho, na jakou konzoli vývojář cílí. Kromě profilu Anaconda, což je interní označení pro již představený Xbox Series X, a módů pro Xbox One S a X je zmíněn i profil Lockhart. To je velmi přesvědčivý únik.

Zdrojový dokument se prvně objevil na Twitteru pod účtem XB1_HexDecimal, ale aktuálně už není dostupný, máme z něj jen screenshoty.

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv — TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 24, 2020

Podrobnější informace pak přinesl ještě Tom Warren z The Verge, který se odkazuje na vlastní zdroje z průmyslu. Ty mu údajně prozradily parametry testovacího módu Lockhart. Je ale otázkou, zda lze nejmenovaným zdrojům věřit, raději tak berte následující řádky s ještě větší rezervou.

Slabší z nových Xboxů by měl mít každopádně GPU s výkonem 4 TFlops a cílit by měl na gameplay v 1080p nebo 1440p při 60 FPS. Disponibilní kapacita operační paměti by měla činit 7,5 GB. To je podstatný rozdíl oproti 12 TFlopům Xbox Series X s jeho 16 GB RAM (z toho 13,5 GB disponibilních pro hry). Ostatně, je to i méně než aktuální Xbox One X (6 TFlops). Slabším parametrům by měla nicméně odpovídat i cenovka, uvažuje se také o absenci Blu-ray mechaniky. Jako pravděpodobný se jeví název „Xbox Series S“.