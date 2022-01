Ne všechen hardware zdražuje. Co v roce 2022 pořídíme levněji?

5. 1. 2022 16:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Nedostatek grafických karet a jejich extrémní ceny vytvářejí kolem stolních počítačů auru nedostupnosti. Pravdou ale je, že pokud vynecháme tuto základní komponentu, nemusí to vypadat tak zle. Jak už jsem nastínil v článku o stavbě herního PC před Vánoci, nebýt grafických karet, dal by se počítač pořídit za obvyklou cenu.

Trendu zdražování se má navíc v příštím roce vzepřít několik komponent, které pravděpodobně budou muset jít s cenou dolů. Týká se to údajně pamětí NAND Flash, jež nacházejí uplatnění v SSD, paměťových kartách a dalších produktech pro ukládání dat. Stejně by to mělo platit i pro čipy DRAM, ze kterých se skládají operační paměti DDR.

Zprávu přinesl server Trendforce (via Techpowerup), který jako důvod uvádí oslabení poptávky společně s neklesající produkcí, tedy prakticky převis nabídky nad poptávkou. V prvním kvartálu tohoto roku by tak měly jít NAND flash s cenou dolů asi o 10–15 %, podobná čísla pak čekají i produkty založené na DRAM pamětech.

Pro zájemce o stavbu PC to znamená, že by měly zlevnit především SSD úložiště a operační paměti. Co se RAM týče, půjde o moduly DDR3, DDR4 a údajně i nové paměti DDR5, které si nedávno odbyly svou premiéru ve spotřebitelské sféře v rámci startu platformy Intel Alder Lake. Což by se hodilo, jakožto nová technologie jsou DDR5 drahé, cenu za přechod na novinku navíc zvyšují dražší kompatibilní základní desky.

zdroj: Kingston

Když už jsem u procesorů Alder Lake, zaslouží si připomenout, že se na trh již dostaly levnější desky s čipsetem B660/H610 společně s modely CPU nižší a střední třídy. Cenově výhodné a v herních PC oblíbené procesory i5-10400 a i5-11400 našly svého nástupce v podobě i5-12400, který se výkonem prakticky vyrovná Ryzenu 5 5600X, ale za výrazně nižší cenu (cca 5300 Kč za model „F“ bez integrované grafiky versus 7900 Kč za AMD). Tím 12. generace Intel Core u zákazníků určitě zaboduje. Jen je škoda, že desky s čipsetem B660 začínají asi o tisícovku výše než ekvivalent předcházející generace (B560). Vzpomínám si, že za takovou cenu se pár generací nazpět daly pořídit dokonce už levnější desky s nejvyšším „Z“ čipsetem. Co se dá dělat.

Ale zpátky k pamětem. Bohužel, zlevnění se netýká typu GDDR užívaného v grafických kartách. Zde panuje velká poptávka po 8Gb GDDR6 čipech, které jsou základem paměťového subsystému mainstreamových karet, napříč průmyslem však již vládne snaha o přechod na 16Gb čipy, produkce tak stále není dostatečná. Situaci ani neusnadňují cenové fluktuace GDDR6 pamětí, proto se neočekává, že dojde v prvním kvartálu k nějaké korekci výhodné pro zákazníka.

Ale abych nekončil negativně, je zde ještě jeden herní hardware, u kterého můžeme očekávat pokles ceny: monitory. V návaznosti na celosvětovou pandemii se v minulém roce jaly domácnosti vybavovat své domácí kanceláře (ať už šlo o samostatně stojící monitory, anebo displeje coby součást notebooků). Trh se již nasytil, nicméně sklady se nevyprázdnily, tudíž se podle analytické firmy IDC dá očekávat, že rovněž zde půjdou ceny dolů. Týkat by se to mělo i panelů herních monitorů s vysokou obnovovací frekvencí. Kdo si tak plánuje pořídit k PC nové zobrazovadlo, letos by mohl být ten správný čas.