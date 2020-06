Herní testy Valorant: Výkon grafických karet, srovnání s CS:GO, Overwatch, Fortnite

10. 6. 2020 16:00 | autor: Jiří Svák

Valorant, free to play akce od Riot Games, přešla v minulém týdnu do ostrého provozu. Kdo chce, může si aktuální hit už zahrát bez lovení klíčů na Twitchi. Je tak ideální čas podívat se, jak hra běží a jaký výkon na plynulý gameplay potřebujete.

Hra je prozatím dostupná pouze pro PC s Windows (ale prý je ve fázi prototypu i port na konzole). Byla vytvořena v Unreal Engine 4 a běží pod grafickým API DirectX11. Na její spuštění nicméně nebudete potřebovat žádný nadupaný stroj. Vývojáři cílili na masy, čemuž odpovídají i velmi skromné systémové požadavky.

Oficiální hardwarové požadavky Valorant Minimum

(30 FPS) Recommended

(60 FPS) High-end

(144+ FPS) CPU Intel Core 2 Duo E8400 Intel Core i3-4150 Intel Core i5-4460 GPU Intel HD 4000 GeForce GT 730 GeForce GTX 1050 Ti VRAM 1 GB RAM 4 GB OS Windows 7/8/10

Na dnešní poměry už jinak nedostatečné dvoujádro Intel Core 2 Duo počítá svou druhou dekádu, žádní mladíci nejsou ani dva zbylé čipy.

Core i5-4460 jako high-end volba ukazuje, na jakou výkonnostní úroveň Riot zamířil. Nejlevnější čtyřjádro generace Haswell bylo před 5 lety jednou z nejoblíbenějších voleb do dostupného herního počítače a spousta lidí na něj upgradovala kvůli Zaklínači 3 (který na dvoujádru jel už hodně špatně). Troufám si tvrdit, že v herních PC jich tepe ještě spousta.

Stejně nízko míří i požadavky na grafickou kartu. Že jde kompetitivní Valorant provozovat i na integrovaném čipu, je překvapení, na 60 FPS by vám ale prý měl stačit i „kalibr“ třídy GT 730, což je opravdu základní karta na propojení PC s monitorem, kterou dnes nahradí integrovaná řešení v procesoru. Kapacita videopaměti by nicméně neměla klesnout pod 1 GB, operační paměť pod 4 GB. To jsou dnes ale parametry levného notebooku na web. Nebo počítače v čínské e-kavárně. Už je vám asi jasné, odkud vítr vane.

Abych si takto nízké požadavky ověřil, přichystal jsem si k testu výběhový hardware. Nejstarší karta, kterou v redakci disponujeme, je 10 let stará GeForce GTX 570 s 1 GB grafické paměti. I tak jde o podstatně výkonnější kousek než slabá GT 730. Ale má 1 GB paměti, takže si můžeme ověřit, co hra udělá, pokud zásobník stačit nebude.

Deset let starý Zotac GTX 570 1 GB v akci | zdroj: vlastní

Zbytek testovacího pole zahrnuje grafické karty nižší a nižší střední třídy. Už podle prvního grafu poznáte, že výkonnější GPU nemá smysl měřit.

K testu integrované grafiky mi poslouží notebookové iGPU Intel HD Graphics 620 v nízkonapěťovém procesoru Core i7-7500U. Jde o podstatně novější čip než Intel HD 4000, v některých hrách dosahuje až trojnásobných FPS, stále to však je integrované GPU s nízkou propustností paměti a zlomkem výkonu dedikovaných grafik.

Testovací sestava CPU Intel Core i7-9700F

8 jader / 8 vláken, takt 4,6 GHz allcore MB Gigabyte Z390 AORUS PRO GPU Zotac GeForce GTX 570 amp! Edition MSI GTX 1050 AERO ITX OC Asus RX 580 Dual O8G Sapphire PULSE RX 5500 XT 4G MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G RAM 2× 8 GB DDR4, 2666 MHz, CL 16, Dual Channel (2× Kingston HKX2666C16/8G) Chladič SilentiumPC Fera 3 HE1224 PSU Seasonic Focus Plus Gold 850 W Úložiště Samsung 970 EVO 500 GB NVMe SSD (OS)

Kingston SA2000M8500G 500 GB NVMe SSD

Samsung 860 EVO 500 GB SATA SSD

Samsung 860 PRO 512 GB SATA SSD Monitor Acer predator XB1, 27", 4K Ovladače Radeon Software Adrenalin Edition 20.4.2 (AMD)

GeForce 446.14 (Nvidia)

GeForce 391.35 (GTX 570) OS Windows 10 Professional v1909

zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Valorant: srovnání výkonu grafických karet

Valorant je opravdu nenáročná hra. I karta nižší třídy dokáže vygenerovat kolem 200 snímků za sekundu. Ani 10 let stará GTX 570 tak nemá s hrou ve Full HD problém. A to jsem měřil na nejvyšší nastavení detailů včetně vyhlazování MSAA 4x.

Nízké požadavky hry dobře vyvstanou i ve srovnání s konkurenčními tituly. Otestoval jsem nejoblíbenější hry, které rovněž jako Valorant nabízejí kompetitivní gameplay pro masy: herním stylem podobný Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch a enormně populární Fortnite. Vše na nejvyšší detaily, stejně jako Valorant.

Grafika Valorantu je sice jednodušší než ve zbylých titulech, ale nejde rozhodně říct, že ve špatném slova smyslu. Postavíte-li hry vedle sebe, novinka od Riotu nebude vypadat zastarale. S výjimkou CS:GO se navíc hry k sobě přibližují i grafickou stylizací, takže srovnání je namístě.

Valorant – nejvyšší detaily | zdroj: vlastní Valorant – nejvyšší detaily | zdroj: vlastní

zdroj: vlastní

Jak vidíme v grafu, obvykle výkonnější GTX 1660 Super je až na druhém místě. Většinou to ukazuje na scénář, kdy se úzkým hrdlem sestavy stane procesor, který začne grafickou kartu omezovat. V tomto případě ale jelo CPU na půl plynu, stejně jako grafika. Ukazuje to tak spíš na nějaké omezení v enginu hry. Každopádně, i kdybyste cílili na profi gameplay na 240 Hz monitoru, bude vám stačit levná grafika úrovně RX 580, respektive RX 5500XT nebo GTX 1650 Super.

Nenáročný běh hry je výhodou proti konkurenčním titulům. Jak je vidno, Valorant na stejném hardware dosahuje ve srovnání s Fortnite nebo Overwatch i více než trojnásobného výkonu. A oproti CS:GO to také není zanedbatelný rozdíl. Hra tak má potenciál přitáhnout obrovskou komunitu – zahrát si ji bude moci téměř každý, kdo vlastní nějaký počítač s Windows.

Valorant oficiálně vyžaduje 1 GB grafické paměti. Zvědavý jsem tak byl, jak si s tím poradí stará GTX 570. Ale žádné překvapení se nekoná, Windows si paměť nad 1 GB adresuje do RAM. Díky lepší správě paměti WDDM 2.0+ to ani neznamená žádný výrazný výkonnostní propad. U GTX 570 tak akorát uvidíme větší vytížení operační paměti ve srovnání s nejbližšími kartami.

Nároky na RAM Riot také splnil. V grafu níže jde o alokaci pro celý systém včetně operačního systému, který si sám o sobě vezme asi 1,3 GB. Hra se tak ve Full HD do 4 GB s přehledem vejde.

zdroj: vlastní

Ze zvědavosti jsem Valorant otestoval ještě v rozlišení QHD (1440p). V takovém rozlišení asi většina hráčské základny hru provozovat nebude, ale vzhledem k nízkým nárokům na grafickou kartu by i při takovém počtu pixelů mohla hra běžet dobře. Což se potvrdilo. Bohužel, nejstaršího zástupce testu, GeForce GTX 570 1 GB, jsem v QHD otestovat nemohl, jeho rozhraní takové rozlišení nepodporuje.

zdroj: vlastní

Díky vyššímu rozlišení pochopitelně stouply nároky na paměť, ale nejde o nic drastického, stále by vám měla stačit grafika s 2 GB VRAM. I levné modely dnes disponují alespoň 4 GB VRAM, hráči s novým PC tak mohou být v klidu.

zdroj: vlastní

Valorant: výkon na integrované grafice

Teď ještě zbývá prověřit, jak si Valorant povede na integrované grafice. Hru jsem vyzkoušel na svém pracovním notebooku s procesorem Intel Core i7-7500U (2 jádra, 4 vlákna), HD Graphics 620 a 8 GB RAM. Taková pár let stará kancelářská klasika. Výsledek?

zdroj: vlastní

Na nejvyšší detaily si ve Full HD moc nezahrajete. Stačí ale snížit posuvník na Medium, vypnout vyhlazování a hned máte až průměrných 60 FPS. Umím si tak představit, že slabší iGPU Intel HD 4000 z generace Haswell při nastavení Low těch 30 FPS dá.

Mimochodem, kolik lze snížením detailů ušetřit výkonu? Ukázalo se, že největším žroutem FPS je vyhlazování. Technika MSAA je náročná a její vypnutí ušetří přes 45 % snímků za sekundu. Nastavení Medium pomůže cca o dalších 20 %.

Kdo by to opravdu potřeboval, může se uchýlit ke kvalitě LOW, alespoň ve 30 FPS si tak zahraje asi opravdu na všem, co podporuje DirectX 11.

zdroj: vlastní

Snížením detailů ani příliš neutrpí kvalita vizuálu. Hra není žádnou přehlídkou realistických efektů, ani na Low tak nevypadá špatně. Rozdíl lze samozřejmě spatřovat v četnosti detailů a ve vykreslování stínů, to ale pro kompetitivní gameplay není zásadní.

Rozdíly mezi jednotlivými nastaveními si můžete prohlédnout v galerii níže.

