GeForce RTX 3080 Ti už je v oběhu. Odhaleny parametry i pravděpodobná cena nové grafiky

24. 4. 2021 18:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

O grafické kartě Nvidia GeForce RTX 3080 Ti se spekuluje už delší dobu. Mělo by jít o vylepšený model RTX 3080, ale s cenovkou bližší hráčům, nikoli profesionálům, jak tomu je v případě RTX 3090 s neobvyklou porcí (24 GB) videopaměti.

Že se karta již brzy dostane na trh, ukazují dvě nové indicie: fotografie čipu, který má novinka nést, a rovnou i snímek balení, kde lze přímo spatřit název karty včetně modelu a výrobce. To znamená, že distribuce už má grafiky v rukou, takže můžeme očekávat brzké uvedení na trh. Do prodeje by údajně měly jít už v květnu.

zdroj: videocardz.com zdroj: videocardz.com

Co se parametrů nové grafické karty týče, měla by se velmi přibližovat stávajícímu modelu RTX 3090, z čehož pak můžeme usuzovat i velmi blízký výkon. RTX 3080 Ti by měla rovněž nést čip GA102, jen v mírně ořezané variantě GA102-225 s 10240 CUDA jádry (RTX 3090 jich má 10496).

Propustnost sběrnice by měla být identická, tedy 384 bit, nicméně výrobce osadí 1GB čipy GDDR6X, nikoli 2GB, jak tomu je u RTX 3090. Celkem tak dostaneme 12 GB VRAM.

Vzhledem k tomu, že si Nvidia nebude chtít kanibalizovat prodeje nejvyššího modelu, dojde také údajně je snížení taktů jádra. Základní frekvence by měla činit 1365 MHz, boost pak 1665 MHz. Což je méně než v případě RTX 3090 i RTX 3080. Takt pamětí by měl zůstat stejný jako u RTX 3080, tedy 19 GHz efektivně.

Dle úniku by se cenovka GeForce RTX 3080 Ti měla pohybovat kolem hranice 1000 dolarů, tedy mezi RTX 3080 s oficiální cenou 699 dolarů a RTX 3090 za 1499 dolarů. Nicméně vzhledem k tomu, že samotná RTX 3090 je oproti RTX 3080 rychlejší ve 4K v průměru asi jen o 11 %, moc prostoru pro novinku tam už není. A nepředpokládám, že by byli hráči ochotní platit o 300 dolarů více za jednociferný nárůst výkonu. Uvidíme tak, co s takty udělají OC modely partnerských výrobců, ty by se s povoleným TDP mohly na výkon referenční RTX 3090 dostat.

Pravdou bohužel je, že řešit za aktuální situace cenu grafické karty vůči konkurenčním modelům nemá příliš smysl. Jeden z prvních výkonnostních úniků RTX 3080 Ti totiž ukazuje vysoký výkon při těžení etherea, takže se můžeme vsadit, že po kartě se zapráší za jakoukoli cenu. A hráči zase ostrouhají.