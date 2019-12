Vyšla kompletní edice retro plošinovek Shovel Knight

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch PlayStation 3 3DS VITA Wii U PS4 Pro Xbox One X

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Shovel Knight: Treasure Trove je kompletní edicí hned pěti vynikajících retro plošinovek, o poslední dva kousky se sbírka od Yacht Club Games rozrostla teprve včera. Ten s podtitulem King of Cards přináší nového hlavního hrdinu a karetní hříčku, přídavek Showdown je zase bojovka pro čtyři hráče.

Balíček pěti her obsahuje původního Shovel Knighta: Shovel of Hope z roku 2014 spolu s nyní již čtveřicí přídavků: Plague of Shadows s šíleným alchymistou v hlavní roli, prequelem Specter of Torment a dvojicí novinek.

King of Cards je novou a doposud nejdelší částí příběhu s panem králem a karetní hrou Joustus, kde dokonce můžete i podvádět. Druhým dodatkem je bitevní mód Showdown, plošinovková bojovka s dvaceti různými postavičkami napříč sérií.

Všechny z nich si můžete pořídit buď samostatně, nebo v rámci balíku Treasure Trove, kde najdete všech pět pixelartových plošinovek inspirovaných 8-bitem najednou.

Vydáním poslední dvojice dodatků se uzavírá šestiletá kapitola od úspěšně zafinancovaného Kickstarteru v roce 2013, kde byly dvěma finálními dodatečnými cíli. Studio už má nicméně plány na návrat lopatového rytíře. Chystá se totiž vrátit v arkádovém stylu v Shovel Knight Dig, u kterého tvůrci spojili síly s dalším nezávislým studiem libujícím si v retrostylu, britskými Nitrome. Vyvíjí ho už zhruba rok, velkou část práce ale mají prý teprve před sebou a nemáte ho čekat dřív než na konci příštího roku.