Vychází Everreach: Project Eden, sci-fi inspirované Mass Effectem a Starcraftem

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 3 Xbox 360 Wii U

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Když někde vidíte dobrý nápad, půjčte si ho. Studio Elder Games se v tiskové zprávě přiznává k inspiraci Mass Effectem, Destiny a Quantum Breakem, asi nejnápadnější je ale podobnost hlavní hrdinky Nory Harwood Nově ze Starcraftu. No, pokud s tím nebude mít problém právní oddělení Blizzardu, mohlo by z Everreach: Project Eden být docela zajímavé příběhové RPG.

Převážně kanadští tvůrci Everreach: Project Eden svou hru popisují jako svižné příběhové akční RPG odehrávající se na okouzlující planetě Eden. Již zmíněnou hlavní hrdinkou je Nora Harwood, agentka bezpečnostní divize agentury Everreach, která se snaží planetu kolonizovat a vyšetřuje podivné incidenty. Ty totiž brání tomu, aby se na ni nastěhovali příznivci vesmírného cestování, z něhož zmíněná agentura prosperuje.

Užijete si taktické akce, rychlé jízdy na kluzákovité motorce a také levelování a rozdělování bodíků do různých vylepšení, kterých má být přes 80. Nora může kupříkladu vypouštět silové pole, které ji ochrání před zbloudilými střelami, nebo používat asistenčního drona.

Autorkou přibližně osmihodinového příběhu je Michelle Clough, jejíž největší vývojářskou zkušeností je testování příběhu Mass Effectu 3, kde kontrolovala, jestli zápletka neobsahuje nějaké nelogičnosti. Názor na konec vesmírné trilogie máme každý svůj, rozhodně mě ale tohle zjištění v případě Everreach: Project Eden nijak nenavnazuje, a to v žánru sci-fi vládne vyčerpávající sucho.

Pokud jste odvážnější než já, můžete se do Edenu rovnou vydat a prozkoumat první nově objevenou obyvatelnou planetu naší galaxie i s její unikátní biosférou a důkazy o existenci mimozemské civilizace. Směle do toho! Na Steamu vychází Everreach dnes, na PlayStation 4 a Xbox One se dostane během příštího roku.