Vychází česká variace na Kingdom. The Wild Age opouští early access

- Dojmy z hraní Autor: Michal Souček

McMagic Productions, autoři hry Novus Inceptio, přicházejí s novinkou navazující na sérii survival strategií Kingdom. The Wild Age, který má vyjít na jaře 2019, vstupuje do konečné fáze svého vývoje a nabízí předběžný přístup za sníženou cenu. Ve hře si stavíte od píky nové město, zaměstnáváte barbary z okolí, vhodně investujete do náčiní, do budov či třeba do kácení lesa, prozkoumáváte okolí, a hlavně ochraňujete své město před nočními nájezdy goblinů. celý článek