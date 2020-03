Samurajská odyssea Ghost of Tsushima vyjde v červnu i s českou lokalizací

- Téma Autor: Jan Slavík

Atraktivní samurajská akce Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch bude, zdá se, v zájmu co největšího pohroužení do situace věnovat obrovskou péči detailům. Věděli jste například, že se tvůrci při snaze o co nejvěrnější atmosféru sami vydali do Japonska natočit třeba zvuk šustění větru v trávě a noční koncerty cikád? celý článek