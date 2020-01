S oldschoolovou střílečkou Days of War zavzpomínáte na první díly Call of Duty a Medal of Honor

- Oznámení Autor: Petr Poláček

Zejména fanouškům Medal of Honor, Call of Duty 2, Day of Defeat nebo Enemy Territory by se mohla zamlouvat připravovaná multiplayerová akce Days of War z 2. světové, která úspěšně složila zkoušky z atraktivity na Kickstarteru, a v lednu se její rozpracovaná verze objeví v programu předběžného přístupu na Steamu. První verze nabídne 4 mapy, 2 frakce, multiplaerové bitky pro maximálně 32 hráčů, svižnou hratelnost, zaměření na hráčský skill a podporu oficiálních i dedikovaných serverů. celý článek