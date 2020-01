Pokud vás v Dead Cells už unavují první úrovně, DLC Bad Seed přidá nové

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch PS4 Pro Xbox One X

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

„Bad Seed je první placené rozšíření hry po 16 velkých bezplatných updatech, které hru vylepšovaly od jejího vstupu do předběžného přístupu na Steamu v roce 2017. A stále máme v plánu přidat obrovské množství dalších věcí,“ říká kreativní ředitel Joan Blachere. Bad Seed vyjde za dva týdny a bude vás stát 5 eur.

Tohle rozšíření do Dead Cells nepřidá end game, ale udělá radost všem – nováčkům i veteránům. Zaměřuje se totiž na úvodní část hry, která je sice velice variabilní díky procedurálně generovanému prostředí, ale i to se po stovkách a tisících pokusech dokáže zajíst.

Pokud si hru rozšíříte nadcházejícím DLC, tak se může stát, že jako první nezavítáte do oblasti The Courtyard, ani do Toxic Sewers, ale do pohádkové krajiny The Arboretum, kde se to hemží houbičkami a masožravými rostlinami.

I když má vše živé právo vás zabít, najde se jedna malá houbička, která se do vás zamiluje a bude vás všude následovat. Jakmile se prosekáte tímto světem, tak se ještě jednou můžete objevit v novém prostředí.

K dalším úrovním, kterými teď jsou The Ramparts, Ossuary a Ancient Sewers, se přidávají smrduté bažiny The Swamp, ve kterých se to hemží oživlými stromy a přerostlými klíšťaty. Tady už asi na kamarády vůbec nenarazíte.

Naopak se můžete „těšit“ na nového bosse – matku všech klíšťat. A vůbec poprvé se díky DLC Bad Seed vybavíte zbraní, která si uzme oba vaše sloty. Rozšíření vyjde 11. února na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi za 5 eur.